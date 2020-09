Utknął w bagnie. Odnaleźli go dzielnicowi Data publikacji 22.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sukcesem zakończyły się poszukiwania 51-letniego rudzianina. Mężczyzna, chcąc skrócić sobie drogę do domu, wszedł na teren leśny, gdzie stracił orientację. Gdy utknął na podmokłej glebie, poprosił o pomoc policję. Dzięki zaangażowaniu świętochłowickich mundurowych mężczyzna wrócił bezpiecznie do domu i trafił pod opiekę najbliższych.

Do świętochłowickiej komendy z prośbą o pomoc zadzwonił 51-letni mężczyzna. Poinformował on oficera dyżurnego, że jest w lesie i utknął w bagnie. Jednocześnie oświadczył, że stracił orientację w terenie i nie wie, gdzie dokładnie się znajduje. Policjanci z miejscowej komendy natychmiast rozpoczęli poszukiwania rudzianina. Mundurowi przeczesali teren graniczący z Bytomiem, bowiem z relacji zaginionego wynikało, że właśnie wszedł do lasu od strony sąsiedniego miasta. W trakcie prowadzonych poszukiwań, dyżurny ze świętochłowickiej policji przez cały czas utrzymywał kontakt telefoniczny z zaginionym. 51-latek zdołał o własnych siłach wydostać się z podmokłego terenu, lecz w dalszym ciągu miał problemy z odnalezieniem drogi do domu. Aby nakierować zagubionego w kierunku wyjścia z lasu, mundurowi użyli sygnałów dźwiękowych. Po niespełna 2 godzinach od zgłoszenia, poszukiwania zakończono sukcesem. Świętochłowiccy dzielnicowi na terenie Doliny Lipinki ujrzeli rudzianina. Mężczyzna wyjaśnił, że chciał iść na skróty i zabłądził. Słysząc nawoływanie policjantów oraz dźwięki policyjnych syren skierował się w ich stronę. Policjanci natychmiast udzielili mu pomocy. Na szczęście 51-latek nie doznał żadnych obrażeń. Dzięki pomocy świętochłowickich mundurowych mężczyzna wrócił bezpiecznie do domu, gdzie trafił pod opiekę najbliższych.

(KWP w Katowicach / kp)