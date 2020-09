Uroczyste otwarcie wyremontowanego posterunku w Udaninie Data publikacji 22.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Rewitalizacja Posterunku Policji w Udaninie w powiecie średzkim, to kolejny zakończony już projekt w ramach programu modernizacji jednostek naszej formacji. W apelu połączonym z uroczystym otwarciem posterunku oprócz kierownictwa Policji, udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych oraz duchowieństwa.

Uroczysty apel z okazji otwarcia wyremontowanego posterunku w Udaninie odbył się 21 września 2020 roku przy udziale II Wicewojewody Dolnośląskiego Pana Bogusława Szpytmy, Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusza Wesołowskiego, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Roberta Frąckowiaka, kadry kierowniczej komórek i jednostek organizacyjnych dolnośląskiej komendy. Swoją obecnością uroczystość uświetnił również poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Paweł Hreniak, a także Pani Aneta Trela - przedstawicielka Biura Poselskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek oraz asystent Biura Poselskiego Posła do Parlamentu Europejskiego Beaty Kępy - Krzysztof Tarnacki. Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele władz samorządowych oraz duchowieństwa.

Remont pomieszczeń Posterunku Policji w Udaninie realizowany był na przełomie 2019 i 2020 roku. Siedziba Posterunku mieści się w kilku pomieszczeniach budynku będącego własnością Urzędu Gminy Udanin. Znajdują się tam pomieszczenie techniczne, serwerownia i szatnia. Zaplanowano punkt obsługi interesantów, pokoje dzielnicowych oraz funkcjonariusza dochodzeniowo-śledczego, a także pokój kierownika. Posterunek dysponuje również garażem.

Wyremontowana siedziba poprawi warunki pracy funkcjonariuszy, jak również warunki, w których przyjmowani są mieszkańcy. Przeprowadzony remont zdecydowanie zwiększa komfort odwiedzających posterunek, w którym w sumie pełnić służbę będzie 5 funkcjonariuszy.

nadkom. Kamil Rynkiewicz

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej