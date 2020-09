Bezcenna sąsiedzka pomoc Data publikacji 22.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dobrze jeśli można liczyć na sąsiadów, którzy w potrzebie przyjdą z poradą czy ratunkiem. W tym przypadku tuż „za ścianą” był policjant z KPP w Inowrocławiu. To on właśnie bez chwili wahania ruszył na pomoc.

Do zdarzenia doszło wczoraj (21.09.2020 r.) około godziny 15.00 na terenie jednej z miejscowości gminy Kruszwica. Wtedy mieszkający tam policjant, ze stanu Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, będąc poza służbą, usłyszał wołanie kobiety. Okazało się, że to sąsiadka prosiła o pilne wezwanie pogotowia.

Policjant pobiegł tam i zobaczył leżącego na ziemi mężczyznę, który był nieprzytomny. Nie dawał żadnych znaków życia. Z informacji wynikało, że nagle stracił równowagę i upadł. Policjant wspólnie z jeszcze jednym mężczyzną rozpoczęli akcję ratowniczą. Na zmianę reanimowali go, uciskając klatkę piersiową. Akcja trwała do czasu przyjazdu straży pożarnej i pogotowia, które kontynuowały udzielanie pomocy. Stan mężczyzny był na tyle poważny, że został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Tam pozostał na leczeniu.

Jakże ważny jest czas, gdy chodzi o ludzkie zdrowie i życie.

(KWP w Bydgoszczy)