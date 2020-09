Policjant po służbie uratował ludzkie życie Data publikacji 22.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z komisariatu w Solcu Kujawskim mł. asp. Marcin Górko będąc na spacerze ze swoim kilkumiesięcznym dzieckiem uratował mężczyznę, który łowiąc ryby w pewnym momencie bezwładnie wpadł do wody i nie dawał oznak życia. Policjant widząc to, natychmiast ruszył z pomocą dryfującemu po akwenie z twarzą w wodzie mężczyźnie i wyciągnął go na brzeg.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, 19.09.2020 r., przed godziną 18. Wówczas uwagę spacerującego policjanta, będącego w czasie wolnym od służby, zwrócił mężczyzna łowiący ryby w stawie przy ul. Pięknej w Bydgoszczy. Policjant spacerując po tym terenie niejednokrotnie go już widział. Tym razem postanowił na chwilę przystanąć nieopodal akwenu. To okazało się mieć ogromne znaczenie. Kilka sekund później policjant zobaczył jak 45-latek łowiący ryby bezwładnie wpadł do stawu uderzając klatką piersiową i twarzą o lustro wody, po czym nie dając oznak życia zaczął dryfować na powierzchni wody oddalając się od linii brzegowej i jednocześnie coraz bardziej zanurzając się w wodzie.

Mł. asp. Marcin Górko widząc, że mężczyzna nie daje oznak życia i nie ma żadnej reakcji obronnej z jego strony, natychmiast poprosił o pomoc przechodzącą nieopodal starszą kobietę, by ta zaopiekowała się jego dzieckiem i wezwała pomoc, a on sam bez chwili wahania wskoczył do akwenu. Chwycił tonącego mężczyznę za ramiona i odwrócił w wodzie tak, by wynurzyć jego głowę na powierzchnię, po czym doholował go do brzegu i znajdującej się tam wysokiej skarpy. Nie był w stanie wyciągnąć mężczyzny do góry. Po chwili na pobliskiej alejce parkowej policjant dostrzegł młode osoby i poprosił je o pomoc w wyciągnięciu poszkodowanego na alejkę parkową. Wówczas ratowany 45-latek zaczął odzyskiwać funkcje życiowe, jednak był on w amoku, nie panował nad swoim zachowaniem, nie było z nim logicznego kontaktu. Widząc to mł. asp. Marcin Górko szybko zadzwonił do dyżurnego bydgoskiej komendy prosząc o jak najszybszy przyjazd patrolu. Na miejsce dotarło również wezwane pogotowie, które udzieliło pomocy mężczyźnie.

Medycy jednoznacznie stwierdzili, że natychmiastowa reakcja i pomoc mł. asp. Marcina Górko uratowała 45-letniemu bydgoszczaninowi życie. Po raz kolejny powiedzenie „być w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie” znalazło swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dzięki determinacji i szybkiej reakcji soleckiego policjanta mężczyzna w krótkim czasie został wyciągnięty z wody i odzyskując funkcje życiowe trafił pod opiekę medyków.

Podziękowania należą się również osobom, które pomogły policjantowi na miejscu zdarzenia.

(KWP w Bydgoszczy / mk)