Dzielna mama policjantka Data publikacji 23.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zwykła przechadzka mamy z córką w wózku po poznańskich Jeżycach zakończyła się zatrzymaniem i obezwładnieniem podejrzanego o kradzież sklepową. Tego spaceru na pewno nie zapomni mała Zosia, dla której mama już zawsze będzie superbohaterką.

To miał być zwykły popołudniowy spacer mamy z córką. 14 września br., policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, będąca na urlopie macierzyńskim, szła ulicą Dąbrowskiego w Poznaniu wraz ze swoją roczną córeczką siedzącą w wózku. Nagle zauważyła jak w jej stronę biegnie mężczyzna, którego goni ochroniarz jednego z jeżyckich sklepów.

Policjantka szybko oceniła sytuację i doszła do wniosku, że jej interwencja w żaden sposób nie zagrozi bezpieczeństwu córki, którą cały czas miała w zasięgu wzroku. Dalej to już był odruch. Odstawiła wózek na bok i zatrzymała uciekiniera. Obezwładniła go i przekazała ochroniarzowi. Następnie wezwała na miejsce zdarzenia patrol Policji.

Jak się okazało, uciekający mężczyzna jest podejrzany o kradzież towarów z drogerii. Teraz za swoje postępowanie odpowie przez sądem.

Postawa st. sierż. Magdaleny Szustakowskiej to kolejny dowód na to, że policjantką, policjantem się jest, a nie bywa. I nawet urlop macierzyński nie zwalnia z poczucia obowiązku i troski o bezpieczeństwo innych.

(KWP w Poznaniu/js)