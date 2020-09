Policjanci pomogli 84-latkowi Data publikacji 23.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z białostockiej "patrolówki" pomogli 84-latkowi. Mężczyzna zasłabł i przez trzy dni leżał na podłodze. Mundurowi przenieśli seniora w bezpieczne miejsce. Do czasu przyjazdu załogi karetki pogotowia, funkcjonariusze zaopiekowali się wycieńczonym mężczyzną.

W poniedziałek (21,09.2020 r.) tuż po godzinie 14.00, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku został zaalarmowany przez mieszkańców osiedla Bojary, że jeden z lokatorów woła o pomoc. Informacja ta natychmiast trafiła do mundurowych z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego białostockiej komendy. Policjanci po wejściu do mieszkania zauważyli w łazience leżącego na podłodze starszego mężczyznę. Okazał się nim niepełnosprawny 84-latek. Funkcjonariusze natychmiast przenieśli mężczyznę w bezpieczne miejsce. Jak ustalili policjanci, 84-latek mający problem z poruszaniem się najpierw zasłabł, a następnie upadł na podłogę. Z relacji mężczyzny wynikało, iż leżał w takim stanie przez trzy dni. Do czasu przyjazdu załogi karetki pogotowia, funkcjonariusze zaopiekowali się wycieńczonym seniorem.

(KWP w Białymstoku / kp)