Policjanci odnaleźli 65-latkę, która zabłądziła i nie mogła wrócić do domu Data publikacji 23.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W niedzielę, późnym wieczorem, trwała akcja poszukiwawcza za zaginioną 65-latką. Sytuacja była poważna, gdyż temperatura powietrza wynosiła kilka stopni powyżej zera i ciągle spadała. W działania zaangażowani byli także policjanci drogówki, którzy na drodze dla rowerów odnaleźli zziębniętą kobietę. Jak się okazało 65-latka zabłądziła i nie potrafiła odnaleźć drogi do domu. Dzięki policjantom bezpiecznie dotarła do miejsca zamieszkania.

W niedzielę, 20.09.2020 r., około godziny 22:00 policjanci z krośnieńskiej komendy otrzymali zgłoszenie o 65-letniej kobiecie, która mimo późnej pory nie powróciła do miejsca zamieszkania. Jak ustalono, ostatni raz była widziana około godziny 19, kiedy to miała iść w kierunku domu. Z uwagi, że podjęte przez rodzinę poszukiwania nie odniosły rezultatu, o zaistniałej sytuacji powiadomili lokalną policję. Mundurowi mając informację o rysopisie i ubiorze kobiety, rozpoczęli działania poszukiwawcze za zaginioną. Teren poszukiwań obejmował nie tylko miejsca znajdujące się w rejonie zamieszkania zaginionej, ale również znacznie oddalone od niego. Funkcjonariusze sprawdzali kompleksy leśne, przystanki, szpital, dworce, sąsiednie miejscowości, a także drogi między nimi. Sytuacja była poważna, gdyż temperatura powietrza wyniosła kilka stopni powyżej zera i ciągle spadała, a kobieta nie miała na sobie odpowiedniej odzieży. W działania poszukiwawcze zaangażowani byli także policjanci drogówki: starszy aspirant Krzysztof Betka oraz starszy sierżant Adam Zborowski, którzy sprawdzając teren sąsiedniej gminy, na drodze dla rowerów odnaleźli idącą kobietę. Jak się okazało, 65-latka zabłądziła i nie potrafiła odnaleźć drogi do domu. Na szczęście nic jej się nie stało. Zziębniętą kobietę policjanci odwieźli do domu, a następnie przekazali pod opiekę rodziny.

Mając na względzie, że w nocy temperatury powietrza znacznie spadają, apelujemy do Państwa o czujność. Widząc osobę nieadekwatnie ubraną do pogody, idącą drogą, bądź przebywającą w miejscu mogącym stanowić dla niej zagrożenie, nie bójmy się zareagować. Wasz telefon może uratować komuś życie.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / mk)