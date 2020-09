Dyżurny uratował 35-latka, który chciał popełnić samobójstwo

Przypominamy, że działa całodobowa infolinia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Jest to bezpłatna pomoc przez 7 dni w tygodniu i wsparcie telefoniczne dyżurnych specjalistów: psychiatrów, psychologów, prawników i pracowników socjalnych - to uruchomione w grudniu 2017 roku przez Fundację "Itaka" Centrum Wsparcia dla osób znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego.Centrum Wsparcia to projekt Fundacji "Itaka", realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia. Jego celem jest pomoc osobom znajdującym w stanie kryzysu psychicznego z powodu np. śmierci, utraty pracy, rozwodu, lub zaginięcia bliskiej osoby, oraz zapobieganie depresji, samobójstwom i innym zachowaniem autodestrukcyjnym. Pomoc ta skierowana jest do osób w każdym wieku.

"Centrum Wsparcia" oferuje całodobową pomoc i wsparcie telefoniczne, a także możliwość kontaktu przez mail i czat.

Dyżurni eksperci w Centrum udzielają informacji o możliwościach uzyskania profesjonalnej, bezpośredniej pomocy specjalistów w pobliżu miejsca zamieszkania osoby zgłaszającej się po pomoc. Wszelkie informacje na temat m.in. godzin dyżurów i kontaktu z ekspertami są dostępne na stronie www.liniawsparcia.pl. Na stronie znajduje się również bezpłatna aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych.