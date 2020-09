Świeć przykładem – bądź widoczny! Data publikacji 24.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś o godz. 10.00 w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski odbył się briefing z udziałem mediów oraz przedstawicieli Policji, Konferencji Episkopatu Polski, Polskiej Rady Ekumenicznej inaugurujący 4. odsłonę akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do pieszych pn. „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM”.

Instytucje zaangażowane w ogólnopolskie przedsięwzięcie reprezentowali: Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji insp. dr Mariusz Ciarka, Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski o. dr Leszek Gęsiak oraz Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. dr Grzegorz Giemza.

Celem akcji jest przede wszystkim przypomnienie i uświadomienie pieszym o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych

Policja wraz z partnerami zaproponowała, aby tegorocznej akcji pn. „Świeć Przykładem” towarzyszyło przesłanie „Bądź widoczny”. Wybierając hasło kierowano się tym, że korzystanie z elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego, a szczególnie pieszych, powinno być świadome. Samo posiadanie elementów odblaskowych nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Należy je nosić w taki sposób, by być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego.

W okresie jesienno-zimowym zmieniają się warunki atmosferyczne, dzień staje się coraz krótszy co wpływa na złą widoczność na drodze. W warunkach niedostatecznej widoczności kierujący później niż zwykle zauważa pieszego, w szczególności ubranego w ciemną odzież. Kolor odzieży wierzchniej ma wpływ na bezpieczeństwo pieszych. Na nieoświetlonej jezdni, w ciemnej kurtce, pieszy jest słabo widoczny dla kierowcy samochodu. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego.

- Noszenie odblasków jest bardzo chrześcijańskie – stwierdził rzecznik Episkopatu podczas spotkania promującego bezpieczeństwo na drogach. – Troska o drugiego człowieka jest wpisana w naszą wiarę – dodał ks. Grzegorz Giemza, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej.

- Odblaski to czasami po prostu życie – podkreślił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. - Dbając o swoją duchowość, warto też zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich – mówił dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej. Podkreślił, że w przykazaniu „Nie zabijaj”, nie chodzi tylko o to, by nie pozbawiać kogoś życia, ale również o to, by o to życie się troszczyć. Według niego podarowanie komuś elementu odblaskowego to przykład dbania o życie innych.

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka podkreślił, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Zachęcał do noszenia odblasków również na terenach zabudowanych.

Przypominany, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Poza obszarem zabudowanym z reguły drogi nie posiadają wydzielonych chodników i w większości nie są oświetlone lub też są słabo doświetlone, a piesi są słabo widoczni dla kierujących pojazdami.

Już niedługo, bo 1 października br., kolejny raz będziemy przypominać i zachęcać jak największą liczbę niechronionych uczestników ruchu drogowego, a w szczególności pieszych, do korzystania z elementów odblaskowych podczas Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków.

(BRD KGP)