Białobrzescy policjanci pomogli łosiowi Data publikacji 24.09.2020 Na pomoc uwięzionemu w siatce łosiowi ruszyli policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach. Całe szczęście pomoc przyszła w porę. Udało się rozciąć ogrodzenie i uwolnić łosia. Zwierzę całe i zdrowe wróciło do swojego naturalnego środowiska.

Ww wtorek, 22.09.br., po południu, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach otrzymał zgłoszenie o tym, że w siatce przy trasie S7 znajduje się uwięziony łoś. Na pomoc ruszyli policjanci z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego. Okazało się, że zwierzę zaplątało się porożem w siatkę zabezpieczającą drogę i nie może się wyswobodzić.

Funkcjonariusze podeszli do zwierzęcia, rozcięli siatkę i pomogli się wydostać na wolność. Zwierzę po uwolnieniu się z ogrodzenia pobiegło do lasu. Łoś cały i zdrowy wrócił do swojego naturalnego środowiska bytowania.

(KWP w Radomiu)