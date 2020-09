Małopolscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą sutenerów Data publikacji 24.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W śledztwie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego wraz z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali szefa oraz pozostałych członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się czerpaniem korzyści z nierządu.

Policjanci rozpracowując przestępczy proceder ustalili panującą w grupie hierarchię oraz poszczególnych jej członków. Siecią „domówek” kierował 33-letni mieszkaniec Krakowa - Tomasz K. W miejscu zamieszkania mężczyzny policjanci znaleźli m.in. adresy mieszkań wykorzystywanych w prostytucji, substancje odurzające i psychotropowe oraz znaczne ilości gotówki.

21 września br., oprócz szefa grupy policjanci zatrzymali kolejnych pięć osób, które wchodziły w skład grupy. Cztery kobiety i mężczyzna, w wieku od 24 do 42 lat, są mieszkańcami Małopolski. W trakcie czynności policjanci przeszukali kilkanaście mieszkań na terenie Małopolski oraz województwa śląskiego, w tym miejsca wynajmowane specjalnie pod prostytucję. Na miejscu funkcjonariusze nierzadko znajdowali liczne przedmioty świadczące o wykorzystywaniu tych lokali do świadczenia tego typu usług. Tomasz K. oraz jego współpracownicy organizowali lokale mieszkalne, w których dochodziło do „spotkań”, natomiast kobiety świadczące usługi seksualne oddawały grupie część zarobionych na procederze pieniędzy za tzw. ochronę. Kobiety znajdowały klientów przez ogłoszenia na jednym ze znanych serwisów z anonsami erotycznymi. Grupa działała od listopada 2018 roku.

Zatrzymani usłyszeli zarzut nakłaniania i ułatwiania nierządu, a także czerpania z niego korzyści majątkowych (204 kk), które stanowiły stałe źródło dochodu. Szef grupy w ten sposób zarabiał miesięcznie ponad 30 tys. złotych. Tomasz K. usłyszał, także zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą (258 § 3 kk.), natomiast współpracownicy brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. (258 § 1 kk.)

33-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, pozostałym zatrzymanym do 5 lat pozbawienia wolności. Śledztwo jest cały czas w toku, policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

23 września br., sąd okręgowy zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy wobec szefa grupy oraz dwóch zatrzymanych kobiet. Wobec pozostałych zastosowano dozór policyjny.

(KWP w Krakowie/js)