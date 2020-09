Przejechali przez granicę, by napaść na bank. Podejrzany trafił za kraty Data publikacji 25.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W sierpniu 2019 roku w powiecie mrągowskim doszło do napadu na placówkę bankową. Zamaskowani napastnicy wtargnęli do środka, sterroryzowali obsługę i zabrali pieniądze. Akcja trwała kilkadziesiąt sekund. Ustalenie podejrzanych wymagało znacznie więcej czasu. Tym bardziej, gdy okazało się, że są to obywatele Litwy. Nie powstrzymało to kryminalnych z KWP w Olsztynie, którzy po roku doprowadzili do postawienia jednego z podejrzanych przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Drugi – jak ustalili – kilka miesięcy wcześniej zginął w wypadku komunikacyjnym.

Swoboda przekraczania granic między państwami europejskimi sprawia, że również przestępcy decydują się działać na terenie sąsiednich krajów. Być może liczą na to, że utrudnią w ten sposób działanie organom ścigania. Jak pokazali policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie, granice państw nie są wcale przeszkodą w drodze do ustalenia i zatrzymania bandytów.

Ta historia swój początek miała 21 sierpnia 2019 roku około godz. 15:20 w Pieckach w powiecie mrągowskim. Tam zamaskowani sprawcy wtargnęli do placówki bankowej i posługując się przedmiotem przypominającym broń palną sterroryzowali pracowników banku, dokonując zaboru pieniędzy. Łącznie zabrali równowartość 65 000 zł w różnych walutach. Wyszli z budynku i odjechali. Od momentu ich wejścia do placówki do wyjścia minęło nieco ponad 100 sekund.

Zrzut ekranu z nagrania monitoringu

Choć policjanci na miejscu zdarzenia byli już po 5 minutach, to sprawcy zdążyli zniknąć. Zaczęła się trudna praca, by ustalić ich tożsamość i miejsce przebywania. Funkcjonariusze zabezpieczyli dostępny monitoring, przesłuchali uczestników i świadków zdarzenia, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne. Drobiazgowe czynności wykrywcze wymagały czasu, cierpliwości i zaangażowania ze strony policjantów, ale cały ten trud się opłacił. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie ustalili podejrzanych w tej sprawie. Okazali się nimi dwaj obywatele Litwy. Po zgromadzeniu obszernego materiału dowodowego za 27- i 28-latkiem zostały wydane Europejskie Nakazy Aresztowania.

Jak się wkrótce okazało jeden z nich nie zdążył stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości, ponieważ zginął w czerwcu 2020 r. na Litwie w wypadku komunikacyjnym.

Miejsce wypadku drogowego z udziałem jednego z podejrzanych

Drugi z podejrzanych został zatrzymany i wydany przez Litwę stronie Polskiej. 27-latek usłyszał zarzut rozboju, za co grozi mu kara pozbawienia wolności na czas od 2 do 12 lat. Na wiosek prokuratora decyzją Sądu Rejonowego w Olsztynie w środę (23.09.2020r.) został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Śledczy nie wykluczają, że obaj mężczyźni mogli mieć związek z innymi tego typu napadami na terenie Polski. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

(tm)