Na portalu aukcyjnym oszukał kilkaset osób na 250 tys. zł Data publikacji 25.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 28-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej został zatrzymany przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości. Stróże prawa ustalili, że mężczyzna w latach 2017-2019 na jednym z portali aukcyjnych oszukał kilkaset osób na ok. 250 tys. zł, oferując do sprzedaży markowe obuwie, którego nie posiadał. Podejrzany usłyszał ponad 200 zarzutów oszustwa. Grozi mu 12 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy planują dalsze uzupełnienia zarzutów.

Na trop oszusta internetowego policjanci wpadli dzięki współpracy z działem bezpieczeństwa znanego portalu aukcyjnego. 28-latek z Rudy Śląskiej na portalu aukcyjnym założył 10 kont na fikcyjne dane osobowe. W latach 2017-2019 na prowadzonych przez siebie kontach oferował do sprzedaży markowe obuwie, którego nie posiadał. W ten sposób oszukał ok. 700 osób na ok. 250 tys. zł. Liczba pokrzywdzonych może być większa – trwa ich ustalanie. Policjanci ustalili również, że mężczyzna zakładał rachunki bankowe na dane innych osób, jak również na dane fikcyjne, które następnie wykorzystywał do oszustw.

Oszust internetowy został zatrzymany przez policjantów z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Katowicach w ubiegłym tygodniu w mieszkaniu w Rudzie Śląskiej. Policjanci dokonali przeszukań jego aktualnego oraz poprzednich miejsc zamieszkania w Tychach i Katowicach. Zabezpieczyli sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, karty SIM, dokumentację bankową, nośniki danych oraz modemy bezprzewodowe, które zostaną poddane specjalistycznej analizie.

28-latek usłyszał ponad 200 zarzutów oszustw za pośrednictwem portalu aukcyjnego, a także zarzut uczynienia sobie z przestępczego procederu źródła utrzymaniu. Prokurator z Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód zastosował wobec niego policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe w kwocie 50 tys. zł. Śledczy podkreślają, że sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne zarzuty dla oszusta.

(KWP w Katowicach / kp)