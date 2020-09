Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 25.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 3 promile alkoholu w organizmie miał 35-letni mieszkaniec Nowego Brzeska, który w takim stanie kierował pojazdem marki Alfa Romeo. Sposób, w jaki się zachowywał wzbudził podejrzenia będącego poza służbą funkcjonariusza Wydziału Gospodarki Materiałowo - Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Do zdarzenia doszło 23.09.2020 r., w miejscowości Żębocin, w gminie Proszowice. Funkcjonariusz zauważył pojazd, który zatrzymał się na drodze. Z samochodu wysiadł mężczyzna, nie był on w stanie ustać prosto na nogach. Mężczyzna po chwili postanowił kontynuować jazdę, więc podpierając się o karoserię samochodu, wsiadł do środka i zaczął odjeżdżać. Policjant bez chwili namysłu wybiegł na jezdnię, aby zatrzymać odjeżdżające auto, udało się dzięki pomocy innego mężczyzny, który wyciągnął ze stacyjki kluczyki, co uniemożliwiło dalszą jazdę kierującemu.

Wezwani na miejsce funkcjonariusze z KPP w Proszowicach przeprowadzili badanie trzeźwości, które wykazało ponad 3 promile alkoholu w organizmie. 35-latkowi zatrzymano prawo jazdy. Za popełniony czyn odpowie przed sądem.

Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 2.

(KWP w Krakowie/js)