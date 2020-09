Ulatniający gaz mógł doprowadzić do eksplozji Data publikacji 25.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do policyjnego aresztu trafiła 33-letnia mieszkanka jednego z budynków wielorodzinnych we Wschowie. Policjantów zaalarmowali lokatorzy, którzy wyczuwali silną woń gazu wydobywającego się z mieszkania kobiety. Dzięki ich czujności, interwencji pogotowia gazowego, szybkiemu działaniu policjantów nie doszło do potencjalnej katastrofy. Zatrzymana przez mundurowych kobieta była nietrzeźwa – alkomat wskazał blisko 2,5 promila alkoholu. 33-latka oświadczyła, że chciała zaparzyć sobie tylko herbatę.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartkowy poranek (24.09.2020 r.). Oficera dyżurnego wschowskiej jednostki zaalarmowali mieszkańcy jednego z sąsiadujących z komendą budynków wielorodzinnych. Według oświadczenia zaniepokojonych lokatorów wynikało, że z jednego z mieszkań na korytarz wydobywała się silna i intensywna woń gazu. Mieszkańcy budynku zaalarmowali odpowiednie służby. Reakcje lokatorów, właściciela budynku były błyskawiczne i pociągnęły za sobą działania odpowiednich służb. Pogotowie gazowe odcięło dostęp do gazu w całym budynku, natomiast wschowscy policjanci w mieszkaniu zatrzymali 33-latkę, która znajdowała się pod wpływem alkoholu. Z jej bełkotliwych wyjaśnień wynikało, że chciał sobie tylko zaparzyć herbatę. Kobieta trafiła do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Badanie trzeźwości wskazało prawie 2,5 promila w jej organizmie.

Po wytrzeźwieniu z kobietą zostaną wykonane czynności procesowe. Dzięki czujności lokatorów, interwencji pracowników pogotowia gazowego oraz szybkim czynnościom wschowskich policjantów nie doszło do potencjalnej eksplozji, która mogła zakończyć się katastrofą budowlaną.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)