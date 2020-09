Dzielnicowa o wielkim sercu zorganizowała zbiórkę dla potrzebującej rodziny Data publikacji 25.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowa sierżant Michalina Purwiel zorganizowała zbiórkę rzeczy dla potrzebującej rodziny. Obdarowała rodziców i ich trójkę dzieci niezbędnymi do codziennego funkcjonowania rzeczami tj. pieluchami, odzieżą, obuwiem, środkami do higieny osobistej oraz innymi akcesoriami.

Sierżant Michalina Purwiel dzielnicowa z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków służbowych kontaktowała się z jedną z rodzin z Żagania, gdzie rodzice wychowują trójkę dzieci. Sytuacja rodziny była dosyć ciężka. Środki, które posiadali, nie wystarczały na zaspokojenie codziennych potrzeb. Dzielnicowa bez chwili wahania postanowiła pomóc rodzinie. Zorganizowała zbiórkę potrzebnych dla dzieci rzeczy, takich jak pieluchy, odzież, buty, środki do higieny osobistej oraz zabawki, książeczki i inne przedmioty, które byłyby przydatne dzieciom. Do akcji z chęcią przyłączyli się funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni żagańskiej jednostki, dzięki którym udało się w bardzo krótkim czasie zebrać najpotrzebniejsze przedmioty. Sierżant Michalina Purwiel udała się do rodziny i przekazała na ręce rodziców małoletnich dzieci zebrane artykuły. Rodzina była bardzo wdzięczna i podziękowała za pomoc.

Dzielnicowi to policjanci pierwszego kontaktu. To oni w ramach pełnionej służby obchodowej systematycznie spotykają się z mieszkańcami i to oni najbardziej znają problemy, z którymi borykają się na co dzień. Zaangażowanie w służbie i pomoc obywatelom to zadania wpisane w zawód każdego policjanta.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / mk)