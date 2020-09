Areszt za narkotyki Data publikacji 25.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony wtorek włoszczowscy policjanci wydziału kryminalnego wraz z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zatrzymali 31-letnego mieszkańca powiatu koneckiego. Mężczyzna posiadał przy sobie narkotyki. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 6 kg zakazanych substancji. Wczoraj Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 31-latka, który usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków.

Wszystko wydarzyło się miniony wtorek, 22.09.2020 r., Włoszczowscy kryminalni wspólnie z policjantami zajmującymi się przestępczością narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na terenie województwa łódzkiego zatrzymali do kontroli samochód osobowy marki Skoda. Jak się okazało, w pojeździe znajdowało się ponad 4 kg narkotyków. Badania wstępnie zidentyfikowały substancję jako mefedron. Policjanci przeszukali również miejsce zamieszkania 31-latka zatrzymanego w skodzie. Tam znaleźli dodatkowo ponad kilogram tego samego narkotyku oraz 3,5 grama kokainy.

Podczas kontroli pojazdu okazało się również, że kierujący pojazdem prawdopodobnie znajduje się pod działaniem środków odurzających. Potwierdziły to wstępne badania przeprowadzone przez mundurowych. Mężczyźnie pobrano krew do szczegółowych badań.

Wszystkie środki trafiły do laboratorium, a 31-latek do policyjnej celi. Wczoraj, 24.09.2020 r., usłyszał już zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi kara do 10 lat pozbawiania wolności.

Decyzją Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

(KWP w Kielcach/js)