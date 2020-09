Metodą „na wyrwę” okradał starsze osoby. Policjanci zatrzymali 21-latka, który usłyszał 7 zarzutów Data publikacji 25.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy kryminalni zatrzymali 21-latka, który wyrywał starszym osobom saszetki i torebki, Działał z zaskoczenia i był przy tym agresywny. Do części przestępstw używał wcześniej skradzionego roweru – podjeżdżał do pokrzywdzonego i zabierał torbę czy saszetkę. Mężczyzna usłyszał siedem zarzutów. W jego sprawie prokuratura będzie wnioskować o areszt.

Do gorzowskich policjantów zgłaszały się osoby, które relacjonowały, że skradziono im torebkę czy saszetkę. Do przestępstwa miało dojść w środku dnia, a sprawca na rowerze nie wahał się, by torby wyrywać nawet na siłę. Do przestępstw dochodziło w ciągu kilku kolejnych dni, a po ustaleniach kryminalnych podejrzewano z dużym prawdopodobieństwem, że za tymi przestępstwami stoi jedna osoba. Praca operacyjna policjantów z komisariatu I doprowadziła do ustalenia podejrzanego. 21-latek miał sporo na swoim sumieniu.

Mężczyzna 13 września twierdził, że chce kupić rower. Kiedy wybrał taki, który go zainteresował, poprosił o jazdę próbną, z której już nie wrócił. Dwa dni później skradzionym rowerem podjechał do kobiety, która także poruszała się na jednośladzie. Z koszyka zabrał torebkę i uciekł. Kolejnego dnia wyrwał saszetkę z rąk mężczyzny, a tego dnia identycznie jak 15 września ukradł torebkę kobiecie na rowerze. Do kolejnych dwóch kradzieży, określanych w przepisach jako szczególnie zuchwałe, doszło 17 i 18 września. Najpierw przy markecie podjechał rowerem i wyciągnął z koszyka torbę, a następnego dnia wyrwał mężczyźnie z rąk saszetkę. 21-latek 20 września kolejny raz dokonał kradzieży, tym razem już bez roweru. Podbiegł do mężczyzny, który trzymał w ręku saszetkę i wyrwał ją. W skradzionych torbach i saszetkach były dokumenty, karty bankomatowe oraz pieniądze. To był koniec przestępczej działalności 21-latka. Kryminalni zatrzymali go 22 września, kiedy wychodził ze sklepu przy ulicy Mickiewicza.

Nad sprawami intensywnie pracowali policjanci kryminalni. Śledczy po każdym zdarzeniu szczegółowo je analizowali, ustalili rysopis i zabezpieczyli dowody. Ich praca przyniosła oczekiwany skutek. Funkcjonariusze zatrzymali 21-latka, który przez kilka ostatnich popełniał liczne przestępstwa na terenie miasta. Prokurator postawił mężczyźnie 7 zarzutów kradzieży, w tym 6 zuchwałych. Policjantom udało się odzyskać część wyrzuconych przez podejrzanego dokumentów i saszetkę z telefonem. Mężczyzna dokonywał przestępstw na szkodę osób starszych, słabszych, a do tego był agresywny i działał z zaskoczenia. W sprawie podejrzanego prokuratura rejonowa wystąpiła z wnioskiem o tymczasowy areszt. Za kradzież szczególnie zuchwałą grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

