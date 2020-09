Przewoził pochodzące z kradzieży artykuły higieniczne warte ponad 300 tys. zł Data publikacji 25.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komendy w Kłobucku, na podstawie informacji przekazanej przez jedną z firm detektywistycznych z Warszawy, zatrzymali mieszkańca powiatu częstochowskiego i odzyskali przewożony przez niego towar, który pochodził z kradzieży. Jak się okazało, 29-latek od marca br. nabywał uprzednio skradzione artykuły higieniczne, których łączna wartość wyniosła ponad 300 tys. zł. Mężczyzna usłyszał już zarzut paserstwa mienia o znacznej wartości, za który grozi mu kara nawet 10 lat więzienia.

Oficer dyżurny komendy w Kłobucku otrzymał zgłoszenie od przedstawiciela jednej z firm detektywistycznych z Warszawy, z którego wynikało, że drogami powiatu kłobuckiego przejeżdża właśnie pojazd dostawczy, którego kierowca ma „na pace” towar pochodzący z przestępstwa. Policjanci drogówki po otrzymanym zgłoszeniu zatrzymali do kontroli wskazany samochód dostawczy. Jak się okazało, znajdowały się w nim artykuły higieniczne, takie jak pasty do mycia zębów oraz płyny do płukania ust, które wcześniej zostały skradzione z terenu jednej z fabryk z województwa dolnośląskiego.

Zatrzymany kierowca dostawczego fiata to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu częstochowskiego, który pochodzący z kradzieży towar nabywał od marca br. Podejrzany usłyszał już zarzut paserstwa artykułów chemicznych o łącznej wartości ponad 307 tysięcy złotych. Prokurator wobec mężczyzny zastosował policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet 10 lat więzienia. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje prokurator oraz sąd.

(KWP w Katowicach / mk)