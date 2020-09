Medal i nagroda Glogera dla policjanta ze Szczecina Data publikacji 25.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniu 25 września 2020 roku komisarz Marek Łuczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, odebrał II nagrodę i medal imienia Zygmunta Glogera. Uroczysta gala odbyła się w Centrum Kultury w Łomży. Kapituła XXXI edycji konkursu pod przewodnictwem prof. dra hab. Tadeusza Paneckiego odznaczyła policjanta za duży wkład w zakresie odzyskiwania zaginionych dzieł sztuki i wyjaśnianie losów zaginionych zabytków.

Jest to pierwszy policjant odznaczony tak wybitnym odznaczeniem. Medal w imieniu Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego oraz kapituły wręczyła Podsekretarz stanu w MKiDN oraz Generalny Konserwator Zabytków prof. dr hab. Magdalena Gawin. Organizatorem Konkursu jest Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego w Łomży, we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Centrum Kultury, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Urzędem Miejskim w Łomży. Celem Organizatora jest upowszechnienie wybitnych osiągnięć między innymi z następujących dziedzin: kulturoznawstwa, antropologii, kultur lokalnych, archeologii, historii piśmiennictwa, a także badań nad twórczym dorobkiem Zygmunta Glogera – wybitnego etnografa, historyka, krajoznawcy, archeologa, autora Encyklopedii staropolskiej. Przyznawanie nagrody ma na celu uhonorowanie osób na terenie całej Polski i za granicą m.in.: twórców, naukowców, badaczy i animatorów kultury, którzy działając niekonwencjonalnie i bezinteresownie w swoich środowiskach, wpływają twórczo i pobudzająco na „małe ojczyzny”.



Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymał prof. dr hab. Andrzej Jakubik z Warszawy, II nagrodę kom. dr Marek Łuczak ze Szczecina, nagroda III stopni została przyznana dr. Arturowi Gawłowi z Wasilkowa oraz filii Muzeum Krakowa „Rydlówka”, wyróżnienia otrzymali: Maria Denielska z Katowic, dr Barbara Ogrodowska z Piastowa, oraz Piotr Brysacz z Kielc. Laureatami medalu Glogera są m. in.: prof. dr hab. Józef Burszta, śp. prof. dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. dr hab. Roch Sulima, prof. dr hab. Franciszek Ziejka, ks. prof. dr hab. Witold Jemielity, prof. Piotr Kowalski, prof. Piotr Kowalski, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, prof. dr hab. Piotr Eberhardt, prof. dr hab. Janusz Tazbir, prof. dr hab. Dariusz Rott.



Policjant jest autorem ponad 50 książek oraz licznych artykułów z zakresu historii i zabytków Pomorza oraz karno-prawnej ochrony zabytków i odzyskiwania skradzionych i zaginionych dzieł sztuki. Od 2007 roku policjant zajmuje się zawodowo bezpieczeństwem zabytków oraz odzyskiwaniem utraconych dzieł sztuki, jest autorem podręczników dla policjantów z dziedziny karno-prawnej ochrony zabytków oraz procedur policyjnych w sprawach zw. z zabytkami. Kom. dr Marek Łuczak był odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi oraz brązowym medal Za Długoletnią Służbę, nadany przez Prezydenta RP, brązowym medal „Gloria Artis”, oraz złotą odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami" nadanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, srebrnym i złotym Gryfem Zachodniopomorskim, medalem „Za Zasługi dla Miasta Szczecina”, oraz srebrnym Krzyżem św. Floriana.

(KWP w Szczecinie / kp)