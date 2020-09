Po służbie zareagowali na bójkę Data publikacji 25.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwaj gryficcy policjanci po służbie zareagowali na bójkę trzech mężczyzn przy głównej ulicy miasta. Jeden z napastników zaatakował policjanta. Został zatrzymany i doprowadzony do komendy Policji.

Wczoraj, 24.09.2020 r., w godzinach południowych będący w czasie wolnym od służby policjant z gryfickiej komendy, zauważył bójkę trzech mężczyzn pod jednym ze sklepów spożywczych. Bez wahania zainterweniował, okazując legitymację służbową i wyzywając przy tym do rozejścia się uczestników zdarzenia. Jeden z nich nie reagując na interweniującego, skierował swoją agresję na policjanta i uderzył go pięścią w twarz. Zdarzenie to widział inny funkcjonariusz po służbie, włączył się w interwencję i udzielił pomocy koledze.

Napastnik został obezwładniony i zatrzymany, a następnie doprowadzony do gryfickiej komendy, gdzie spędził minioną noc. Obecnie zbierany jest w tej sprawie materiał dowodowy po zgromadzeniu, którego zapadnie decyzja co do dalszego toku postępowania wobec zatrzymanego.

Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Szczecinie/js)