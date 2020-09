Czy wiesz, że? Data publikacji 28.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Czy wiesz, że w przypadku udzielenia pomocy policjantowi w odparciu ataku na niego służy Ci ochrona prawna?

Zgodnie z kodeksem karnym jeżeli ktoś działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na policjanta podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Jeżeli policjant poprosi Cię o pomoc w odparciu napaści na niego albo oceniając sytuację samorzutnie włączysz się do współdziałania z policjantem, wówczas jesteś chroniony tak samo jak policjant.

Ważne:Policjant w sposób słowny lub dorozumiany powinien dać do zrozumienia, że oczekuje pomocy. Policjant jest odpowiednio szkolony i lepiej potrafi ocenić sytuację, więc jeżeli porosi Cię o zachowanie dystansu i nie udzielanie pomocy – zrób to.

Przykład: Będąc na spacerze w parku miejskim obserwujesz jak znany Ci dzielnicowy rozmawia z dwiema innymi osobami. Nagle osoby te rzucają się na policjanta i powalają go na ziemię. Policjant dostrzegając Cię macha ręką na znak prośby udzielenia mu pomocy. Jeżeli udzielisz pomocy policjantowi, a atak osób przeniesie się na Ciebie, to sprawców może spotkać kara nawet do 10 lat więzienia, a w przypadku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Pamiętaj: Twój czyn będzie oceniony jako bohaterski, ale mierz siły na zamiary. Czasem wystarczy, że odciągniesz uwagę napastników lub zadzwonisz na numer alarmowy 112.