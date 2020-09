Policjant po służbie udzielał pomocy poszkodowanej w wypadku rowerzystce Data publikacji 26.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Głogowski policjant z Wydziału Kryminalnego był już po służbie kiedy dowiedział się, że na jednej z ulic miasta, niedaleko miejsca gdzie wówczas przebywał, doszło do wypadku drogowego. W zdarzeniu poszkodowana została młoda rowerzystka. Policjant udzielił kobiecie pierwszej pomocy przedmedycznej i do czasu przyjazdu karetki pogotowia monitorował jej stan.

Policjant pełniący na co dzień służbę w Wydziale Kryminalnym głogowskiej jednostki był już po pracy, kiedy usłyszał, że w pobliżu miejsca gdzie wówczas przebywał doszło do zdarzenia drogowego. Była to jedna z głównych ulic Głogowa. Funkcjonariusz natychmiast zareagował i udał się na miejsce wypadku. Mimo tego, że nie był pierwszą osobą na miejscu zdarzenia, bo obserwatorów było już kilku, to właśnie on podjął się udzielenia pomocy przedmedycznej poszkodowanej. Była nią 23 – letnia rowerzystka. Policjant monitorując stan poszkodowanej pozostał z nią do czasu przyjazdu zespołu pogotowia ratunkowego. Po konsultacji medycznej okazało się, że rowerzystka odniosła obrażenia ciała w postaci złamań kończyn, została więc przewieziona do szpitala.

Z wstępnych ustaleń wynika, że do potrącenia rowerzystki doszło w momencie, gdy przejeżdżała przez przejście dla pieszych. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. W drodze prowadzonego postępowania policjanci wyjaśnią wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka