Zatrzymany mężczyzna próbował siłą wyrwać narkotyki, które chwilę wcześniej policjant ujawnił w jego odzieży

Data publikacji 26.09.2020 Młody legniczanin został zatrzymany chwilę po tym, jak podczas interwencji próbował siłą odebrać policjantowi środki odurzające ujawnione w jego kieszeni. Za stosowanie przemocy fizycznej wobec funkcjonariusza oraz naruszenie jego nietykalności grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego podczas jednej z przeprowadzonych interwencji ujawnili przy 25-letnim mieszkańcu Legnicy srebrne zawiniątko z zawartością skrystalizowanej substancji. Kiedy mężczyzna zorientował się, że podczas sprawdzenia policjant znalazł narkotyki i trzyma je w ręce, próbował mu je siłą odebrać szarpiąc go i zadając uderzenia łokciami.

Pomimo wielokrotnych prób przywołania do zachowania zgodnego z prawem legniczanin nie stosował się do wydawanych poleceń, co skutkowało użyciem wobec niego środków przymusu bezpośredniego i jego obezwładnieniem. Po zbadaniu ujawnionej substancji okazało się, że jest to metamfetamina w ilości pozwalającej uzyskać 20 porcji rynkowych tego narkotyku.

Zatrzymany usłyszał już zarzut posiadania środków odurzających oraz zarzut użycia siły fizycznej w celu zmuszenia funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych, a także naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. Za popełnione przestępstwa sąd może mu wymierzyć karę do 3 lat pozbawienia wolności.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka