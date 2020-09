Uciekł z miejsca wypadku. Kilka godzin później zatrzymali go kryminalni Data publikacji 27.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Ryk zatrzymali minionej nocy 27-latka, który wczoraj wieczorem kierując fordem mondeo zderzył się z mitsubishi. W wyniku wypadku z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala kierujący mitsubishi 35-latek. Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Kiedy kilka godzin później został zatrzymany przez funkcjonariuszy, miał w organizmie blisko 0,8 promila alkoholu. Teraz trzeźwieje w policyjnym areszcie.

Do wypadku doszło w sobotę około godz. 19.30 w miejscowości Chrustne. Ze wstępnych ustaleń policjantów z ryckiej komendy wynika, że kierujący fordem mondeo na zakręcie doprowadził do zderzenia się z mitsubishi. W wyniku wypadku pojazdy zostały mocno uszkodzone, zaś pilnej hospitalizacji wymagał kierujący mitsubishi 35-latek. Z uwagi na liczne obrażenia, mężczyzna został karetką przetransportowany do szpitala w Garwolinie.

Podczas prowadzonych na miejscu wypadku czynności okazało się, że w drugim rozbitym pojeździe, nie ma nikogo. Kierujący pojazdem zbiegł. Do jego poszukiwań ruszyli policjanci.

Kryminalni ustalili, do kogo należy pozostawiony na miejscu wypadku ford. Około północy zatrzymali jego właściciela. 27-latek znajdował się w jednym z mieszkań w Rykach. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Badanie wykazało w jego organizmie blisko 0,8 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

Kiedy wytrzeźwieje, będą z nim wykonywane dalsze czynności procesowe.

podkomisarz Anna Kamola