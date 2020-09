XIX. Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego Data publikacji 27.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Delegacje policjantów z całego kraju uczestniczyły dzisiaj w XIX. Ogólnopolskich Jasnogórskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego. W uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józefa Guzdka, uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w MSWiA Bartosz Grodecki, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz gospodarz Przewodniczący ZG NSZZP Rafał Jankowski. Śląski garnizon reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński.

W niedzielę odbyła się pielgrzymka policjantów na Jasną Górę. Organizatorami uroczystości po raz dziewiętnasty byli policyjni związkowcy. Wydarzenie współorganizował Gabinet Komendanta Głównego Policji, Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz Komenda Miejska Policji w Częstochowie. Tradycja pielgrzymowania środowisk policyjnych do Częstochowy sięga 1990 roku, kiedy to 11 sierpnia po raz pierwszy odbyła się pielgrzymka policjantów z gdańskich oddziałów prewencji na Jasną Górę. Dała ona początek Ogólnopolskim spotkaniom środowisk policyjnych, które nieprzerwanie od 2001 roku organizowane są w ostatnią niedzielę września w dniu świętego Michała Archanioła – patrona Polskiej Policji.



Tegoroczna pielgrzymka różniła się od poprzednich. Ze względu na epidemię koronawirusa, policjanci spotkali się na Jasnej Górze w mniejszym gronie, a msza odbywała się w Kaplicy Cudownego Obrazu.



Uroczystości rozpoczęły się złożeniem wieńca przed tablicą „Gloria Victis – Chwała zwyciężonym”. Delegacja z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem, Podsekretarzem Stanu w MSWiA Bartoszem Grodeckim oraz przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, JE Biskupem Józefem Guzdkiem i Prezesem Stowarzyszenia RP 1939r. Panią Teresą Bracką złożyła wieniec w hołdzie przedwojennym policjantom zamordowanym wiosną 1940 roku w ZSRR.



O godzinie 12.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu policyjni pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka - Delegata Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Policji. Biskup Polowy w swoim kazaniu podkreślił, że nie powinno być zgody na ataki na tych, którzy z narażeniem życia przyczyniają się do naszego bezpieczeństwa, nie można też tolerować mowy nienawiści wobec funkcjonariuszy. Skierował apel do wszystkich ludzi dobrej woli: "Nie zgadzajmy się na niszczenie autorytetu polskiej Policji".

Na zakończenie Eucharystii ze słowami podziękowania do całego środowiska policyjnego zwrócił się Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Po uroczystej Mszy Świętej uczestnicy wpisali się do księgi pamiątkowej wydarzenia.

Dzisiejsza uroczystość odbywała się przy asyście Kompanii Honorowej KWP w Katowicach oraz w oprawie muzycznej Orkiestry KWP w Katowicach.