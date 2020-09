Kolejny raz podium Grom Challenge należy do śląskich kontrterrorystów Data publikacji 28.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na poligonie w miejscowości Czerwony Bór odbyły się Grom Challenge - prestiżowe zawody wzorowane na pierwszych selekcjach do elitarnej jednostki wojskowej GROM. Ekstremalny bieg terenowy zgromadził blisko 260 osób, które musiały pokonać 27-kilometrową trasę i kilkadziesiąt wymagających przeszkód. A wszystko to w wojskowym ekwipunku. W zmaganiach udział wzięli również śląscy kontrterroryści, którzy stanęli na podium zawodów. Gratulujemy!

Grom Challenge SIŁA i HONOR to ekstremalny bieg terenowy organizowany przez byłych i obecnych żołnierzy Jednostki Wojskowej 2305 GROM. Wzorowany jest na pierwszych selekcjach do tej elitarnej jednostki. Nie ma mowy o taryfie ulgowej - Grom Challenge weryfikuje siłę charakteru jego uczestników. VIII edycja prestiżowych zawodów pod nazwą „Siła i honor” odbyła się 12 września br. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego GROM w Czerwonym Borze. Na starcie stanęło 260 osób, czyli 130 zespołów, które chciały sprawdzić granice swojej wytrzymałości. Byli to zawodnicy reprezentujący jednostki sił zbrojnych RP, funkcjonariusze służb podległych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, osoby cywilne oraz drużyny zza granicy.

Zawodnicy, przede wszystkim żołnierze (również zagraniczni m.in. z Wielkiej Brytanii i ze Szwajcarii), przedstawiciele innych służb mundurowych oraz ratownicy medyczni i zawodnicy cywilni - tworzyli dwuosobowe zespoły. Wyzwanie podjęli również czterej policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach, podzieleni na 2 zespoły.

Zadaniem zawodników było pokonanie trasy bez informacji o jej przebiegu, długości I dokładnym końcu. Zawodnicy do ostatniej chwili nie wiedzieli, jakie „atrakcje” przygotowali dla nich organizatorzy. Jak się okazało, trasa wynosiła 27 kilometrów i przebiegała przez bardzo trudny teren prowadzący przez przełaj lasów, żwirowisk, piaskowni, bagien i rzek oraz obiektów militarnych. Na zawodników czekało kilkadziesiąt naturalnych i sztucznych przeszkód. Dodatkowym utrudnieniem był ekwipunek. Trasę należało pokonać w umundurowaniu, wojskowych butach oraz z plecakiem. A te były mordercze! Na trasie biegu zawodnicy pokonywali przeszkody wodne (w tym kilka kilometrów rowów wodnych i bagien) oraz wysokościowe. Nie zabrakło konkurencji siłowych, wytrzymałościowych, nawigacyjnych, logicznych oraz dotyczących medycyny pola walki. Zawodnicy musieli również wziąć udział w konkurencjach strzeleckich, korzystając z broni długiej i krótkiej oraz pokonać tor taktyczny ośrodka poligonowego. Jak przyznają śląscy kontrterroryści, najtrudniejszy był ich zdaniem bieg terenowy z przeszkodami o charakterze militarnym.

Jak się okazało, nasi policjanci świetnie się spisali w tym sportowo-militarnych zmaganiach.

Do mety w wyznaczonym limicie czasowym (8,5 h) dotarło 105 dwuosobowych drużyn. Trzecie miejsce w VIII Grom Challenge wywalczył zespół z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach. Policyjni komandosi trasę pokonali w 4 godziny i 24 minuty. Gratulujemy niebywałego wyczynu śląskich kontrterrorystów!

Śląscy antyterroryści także w ubiegłym roku odnieśli sukces w VII edycji zawodów Grom Challenge. Więcej o samych zawodach można znaleźć na stronie internetowej: http://gromchallenge.pl/

(KWP w Katowicach / kp)