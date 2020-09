Korytarz życia w lubuskiem. Kierowcy wiedzą jak go utworzyć Data publikacji 28.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Czas, w jakim służby ratunkowe dotrą do poszkodowanych, może decydować o życiu lub śmierci. Stąd też tak istotnym jest, aby podczas zdarzeń umożliwić szybkie dotarcie do miejsca zdarzenia. Przykładem było zachowanie kierowców na lubuskim odcinku autostrady A2. Utworzyli oni tzw. korytarz życia, którym Policja, Straż oraz Pogotowie błyskawicznie dotarli do poszkodowanych. To już kolejny raz, kiedy kierowcy w województwie lubuskim dają przykład właściwej reakcji w takich momentach.

W niedzielę, 27 września br., na autostradzie A2 w województwie lubuskim doszło do zdarzenia drogowego. Pojazd, którym podróżowało pięć osób, uderzył w bariery. Prawdopodobnie przyczyną było zmęczenie i przyśnięcie kierującego. Jest to jedno z wielu zdarzeń, do których dochodzi na drogach na całym świecie. W takich chwilach najważniejszym jest, aby pomoc do poszkodowanych dotarła w jak najkrótszym czasie. W szczególności na drogach ekspresowych czy autostradach, gdzie dojazd od boku jest utrudniony przez ogrodzenia, ważne jest prawidłowe zachowanie osób, które najadą na zdarzenie i staną w korku. Tylko ustawiając się na boki, tworząc tzw. korytarz życia utworzą oni w środku przejazd, którym służby ratunkowe mogą dotrzeć do poszkodowanych i udzielić im pomocy. W trakcie dojazdu na miejsce zdarzenia policjanci ze Świebodzina, z lubuskiej grupy Speed nagrali przykład tego, jak powinni zachować się kierujący. Pojazdy były ustawione w rzędach po lewej i prawej stronie w taki sposób, że służby nie miały najmniejszych problemów z błyskawicznym dotarciem do miejsca zdarzenia. Jednakże do pochwał dla zachowania należy dołożyć pewną przestrogę. Część osób nierozważnie, z ciekawości, by zobaczyć wielkość korka lub co się wydarzyło, wychodzi do środka jezdni. Jest to bardzo niebezpieczne, a ponadto spowalnia dojeżdżających policjantów, którzy muszą uważać, czy zza pojazdu ktoś nie wejdzie na trasę przejazdu. Zwęża to również miejsce przejazdu dla radiowozów. Prosimy pamiętać, że od grudnia ubiegłego roku tworzenie korytarza życia jest obowiązkiem.

To nie pierwsza taka sytuacja w regionie, kiedy zmotoryzowani idealnie poradzili sobie podczas drogowego zatoru tworząc korytarz życia. Inny tekst dotyczący korytarza życia: Korytarz życia na lubuskim odcinku A2 - tak to powinno wyglądać ►

(KWP w Gorzowie / mw)

Poniższy film jest powtórzeniem treści tekstowej: