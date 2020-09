Zmarł nagle nasz kolega st. asp. Daniel Jesionka Data publikacji 28.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 27 września 2020 zmarł nagle nasz Kolega i Przyjaciel starszy aspirant Daniel Jesionka. Miał 45 lat. Odchodząc tak wcześnie, pozostawił pogrążoną w smutku rodzinę i bliskich. Osierocił dwoje małych dzieci. Kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia, w imieniu swoim, kierownictwa i wszystkich policjantów oraz pracowników polskiej Policji składa Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

27 września 2020 roku zmarł nagle nasz Kolega, Przyjaciel, Policjant Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu st. asp. Daniel Jesionka. Miał 45 lat.

Daniel wstąpił w szeregi Policji w sierpniu 2005 roku. Od początku związany był z Komendą Miejską Policji w Sosnowcu. Swoją służbę pełnił z ogromnym zaangażowaniem i rzetelnością. Był bardzo otwarty na potrzeby ludzi, bardzo często udzielał się społecznie.

Daniel na zawsze pozostanie w naszych sercach. Zapamietamy go jako ciepłego, uśmiechniętego, przyjacielskiego, życzliwego kolegę, a także znakomitego towarzysza w służbie. Był zawsze pomocny i zawsze gotów, by z każdym porozmawiać. W trudnych sytuacjach można było na niego liczyć. Mieszkańcy miasta mogą go pamiętać z wielu sytuacji, w których niósł ofiarnie pomoc nieznanym sobie ludziom, nawet poza służbą. To właśnie on w 2017 roku, jadąc w czasie wolnym od służby wzdłuż torów kolejowych w pobliżu pałacu Schoena w Sosnowcu, zauważył młodą, rozpaczliwie płaczącą dziewczynę stojącą na torowisku. Oczywiście postanowił się zatrzymać i rozpoznać sytuację. Okazało się wówczas, że 15-latka zamierzała popełnić samobójstwo. Daniel przekonał ją do zejścia z torów i przekazał dziewczynę pod fachową opiekę lekarzy.

Odszedł od nas nagle, pozostawiając rodzinę i przyjaciół w rozpaczy, a nas wszystkich, którzy z nim pracowali, w głębokim żalu. W naszych sercach i pamięci trwać będzie na zawsze.

Trudno jest nam żegnać Przyjaciela, który odszedł tak nagle i niespodziewanie.

Kierownictwo, policjanci i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną, składając najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia. Daniel osierocił dwoje małych dzieci.