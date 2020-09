Kolejne zatrzymania w sprawie wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych Data publikacji 29.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Około 5 mln zł straciły cztery towarzystwa ubezpieczeniowe na skutek wyłudzeń odszkodowań z tytułu zgłaszanych fikcyjnych zdarzeń drogowych. Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu na polecenie Prokuratury Okręgowej w Siedlcach 24 i 25 września 2020 r. zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego kolejnych 5 osób współdziałających w tym procederze.

W toku trwającego od kwietnia 2019 r. śledztwa ustalono, że na terenie różnych miejscowości, w szczególności znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, działały współpracujące ze sobą osoby, zajmujące się wyłudzaniem odszkodowań z tytułu zgłaszanych do ubezpieczycieli zdarzeń drogowych. Luksusowe samochody, głównie sprowadzane z zagranicy, były rejestrowane na podstawione osoby i ubezpieczane polisami OC i AC. Sprawcy organizowali fikcyjne kolizje drogowe z udziałem osób, na które zarejestrowane były samochody lub osób „wynajmowanych” przez organizatorów procederu jako kierowcy-uczestnicy upozorowanych kolizji drogowych. W zgłoszeniach szkód wskazywano nieprawdziwe okoliczności zdarzenia, które rzekomo miało szkodę spowodować. Osoby, na które zarejestrowane były samochody, w dokumentach przedkładanych ubezpieczycielom, wskazywały należące do nich rachunki bankowe do wypłaty odszkodowań. Po otrzymaniu kwoty odszkodowania, osoby te wypłacały ją na ogół w gotówce, którą przekazywały organizatorom procederu.

W ostatnich dniach policjanci zatrzymali kolejnych 5 osób, które usłyszały zarzuty wyłudzeń oraz usiłowania wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych. Wobec 4 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji i zakazów opuszczania kraju. Jeden z podejrzanych na wniosek prokurator został tymczasowo aresztowany.

Dotychczasowe ustalenia śledztwa wskazują, że z tytułu wypłat nienależnych odszkodowań z polis OC i AC mogło dojść do wyłudzenia około 5 mln zł. od co najmniej czterech towarzystw ubezpieczeniowych. Do chwili obecnej zarzuty wyłudzenia lub usiłowania wyłudzenia odszkodowań z tytułu upozorowanych szkód przedstawiono 68 podejrzanym. Czterech podejrzanych pozostaje tymczasowo aresztowanych. Wobec pozostałych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze.

(KWP w Radomiu / mk)