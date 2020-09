Śląscy policjanci zatrzymali uciekiniera z norweskiego zakładu karnego Data publikacji 29.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Śląscy „łowcy głów” namierzyli i zatrzymali uciekiniera z norweskiego zakładu karnego. 30-latek odbywał tam karę 3 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe. Po ucieczce był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez stronę norweską. Za mężczyzną wystawiono, także polski list gończy za kradzieże samochodów, za które miał spędzić w więzieniu 2 lata. Poszukiwany wpadł w ręce policjantów w jednym z mieszkań w Gliwicach, które wynajmował.

Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Sekcji do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach prowadzili poszukiwania 30-letniego mężczyzny bez stałego miejsca pobytu. Łukasz G. w listopadzie 2017 r., został zatrzymany w Norwegii za posiadanie narkotyków i skazany na karę 3 lat i 9 miesięcy więzienia. Mężczyzna zbiegł jednak z zakładu karnego w Norwegii i ukrywał się, wobec czego w listopadzie 2019 roku norweska prokuratura wydała za nim europejski nakaz aresztowania. Oprócz tego był on także poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lublińcu do sprawy kradzieży samochodów, za co miał do odbycia karę 2 lat więzienia. 30-latka poszukiwali również policjanci z rybnickiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej.

Poszukiwany często zmieniał adresy pobytu. Policyjne ustalenia wskazywały również, że przebywał na terenie Czech, ukrywając się tam przed organami ściągania. Mężczyzna był bardzo ostrożny i nieufny wobec obcych. Rzadko utrzymywał też kontakty z rodziną. Ostatecznie śląscy policjanci przy współpracy zespołu ENFAST z Wydziału Poszukiwań Komendy Głównej Policji (policyjna międzynarodowa sieć współpracy ENFAST zajmuje się poszukiwaniem najgroźniejszych przestępców) ustalili pewne mieszkanie w Gliwicach, które wynajął i gdzie mógł przebywać. Tam też doszło do jego zatrzymania w poniedziałek, 21.09.2020 r.

Mężczyzna odbędzie teraz karę 2 lat pozbawienia wolności za kradzieże samochodów. Postępowanie w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania prowadzi natomiast Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.

(KWP w Katowicach/js)