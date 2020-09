Policjanci odzyskali nielegalnie posiadane artefakty, pochodzące nawet z czasów średniowiecza Data publikacji 29.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Andrychowa wraz z kryminalnymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zabezpieczyli ponad 400 przedmiotów o charakterze archeologicznym, m.in. elementy broni czy przedmioty codziennego użytku, pochodzące z różnych okresów historycznych. Przedmioty te są chronione przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Jakiś czas temu małopolscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości skierowanej przeciwko dobrom kultury otrzymali informacje, że jeden z mieszkańców Andrychowa może być w posiadaniu zabronionych przedmiotów o charakterze archeologicznym. Zabytki te miał pozyskiwać poprzez nielegalne poszukiwania przy pomocy wykrywacza metali na terenie całej Polski, zakupy na bazarach oraz z różnego rodzaju aukcji w Internecie.

W połowie września br., funkcjonariusze z Andrychowa wraz z policjantami z wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie dokonali przeszukania wytypowanej posesji. Natrafiono tam na ponad 400 sztuk różnego rodzaju artefaktów, które leżały złożone w pudłach, w różnych częściach domu, przede wszystkim na strychu. Przy udziale pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, zabezpieczono zabytkowe przedmioty.

Wśród przedmiotów natrafiono na eksponaty pochodzące nawet z epoki średniowiecza. Były to m.in. ołowiane pociski różnego kalibru, elementy broni, monety, toporki, młotki, noże, groty strzał, przęśliki a nawet elementy ubioru. Przedmioty te są chronione przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 40-letni mężczyzna został zatrzymany. Sprawą zajmie się właściwa miejscowo prokuratura.

Należy pamiętać, że nielegalne wykopaliska na stanowiskach archeologicznych doprowadzają do trwałego niszczenia zarówno samego zabytku jak i miejsc, które są nielegalnie eksplorowane przez domorosłych poszukiwaczy. Dlatego też jest to zabronione przez prawo (art. 108 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Samo poszukiwanie zabytków bez wymaganego przez ustawę pozwolenia, także nosi znamiona przestępstwa (art. 109 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). W tym konkretnym przypadku mamy również do czynienia z przywłaszczeniem sobie zabytku uzyskanego w wyniku poszukiwań (art. 284 kk w zw. z art. 35 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – może być tu także dodatkowo zastosowany art. 189 kodeksu cywilnego).

(KWP w Krakowie/js)