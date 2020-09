Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy pobili i okradli kierowcę taksówki Data publikacji 29.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Człuchowa w minioną niedzielę zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy zamówili w sobotę kurs taksówką, nie zapłacili jednak za przejazd, tylko napadli na kierowcę, okradli go i zostawili w lesie. Powiadomieni o zdarzeniu policjanci, pracując nad sprawą, odzyskali skradzione przedmioty i odnaleźli w lesie porzuconą taksówkę. Za popełnione przestępstwo grozi teraz zatrzymanym do 10 lat pozbawienia wolności.

W sobotę (26.09.2020 r.) wieczorem policjanci otrzymali informację, że dwóch mężczyzn pobiło i okradło taksówkarza z Chojnic, sprawcy zabrali poszkodowanemu również samochód. Natychmiast w rejon gdzie doszło do zdarzenia, zostały wysłane patrole Policji oraz pogotowie. Funkcjonariusze rozpytali pokrzywdzonego o przebieg zdarzenia i ustalili, że taksówkarz przyjechał na umówiony kurs z Chojnic do Człuchowa, tam zabrał dwóch mężczyzn, z którymi pojechał w stronę Debrzna. Po kilku kilometrach mężczyźni polecili mu skręcić do lasu w drogę gruntową, tam po przejechaniu kilkuset metrów zaatakowali go i wyciągnęli z samochodu, zabrali mu pieniądze i dwa telefony, potem wrzucili go na tylne siedzenie i jeździli z nim po lesie, zatrzymując się kilka razy, za każdym razem bijąc go dotkliwie. W pewnym momencie zostawili kierowcę taksówki w lesie i odjechali. Pobity mężczyzna, idąc przez las, doszedł do Dębnicy, gdzie poprosił mieszkańców o pomoc i wezwał Policję. Mieszkaniec Chojnic został zabrany do szpitala, natomiast policjanci sprawdzili tereny leśne, gdzie doszło do zdarzenia i znaleźli w lesie porzuconą taksówkę, ustalili również dane osób, które mogły dokonać rozboju na taksówkarzu.

W niedzielę z samego rana funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie tego przestępstwa, to 26-letni mieszkaniec gminy Człuchów oraz jego kuzyn, 21-letni mieszkaniec gminy Jarocin. Funkcjonariusze odzyskali pieniądze, telefony i inne drobne rzeczy skradzione z samochodu. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzut dokonania rozboju, dodatkowo 26-latek usłyszał jeszcze zarzut kierowania samochodem wbrew sądowemu zakazowi. Sąd Rejonowy w Człuchowie zadecyduje dzisiaj o zastosowaniu wobec nich tymczasowego aresztu.

Za przestępstwo, jakim jest rozbój, grozi zatrzymanym kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / kp)