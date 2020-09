Policjanci zlikwidowali nielegalną fabrykę tytoniu Data publikacji 29.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z wydziału kryminalnego łęczyckiej komendy na terenie gminy Świnice Warckie zlikwidowali nielegalną fabrykę tytoniu. W pomieszczeniu gospodarczym niezamieszkałej posesji zabezpieczyli blisko trzy tony sprasowanego tytoniu bez polskich znaków akcyzy oraz maszyny służącą do jego cięcia i suszenia. Na miejscu przestępstwa kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o ten nielegalny proceder.

28 września 2020 roku policjanci z wydziału kryminalnego łęczyckiej komendy pojechali na teren niezamieszkałej posesji w gminie Świnice Warckie. Jak wynikało z ich ustaleń, miała tam się znajdować nielegalna produkcja wyrobów akcyzowych. Kiedy policjanci weszli na wytypowaną działkę zatrzymali tam dwóch mężczyzn w wieku 29 i 39 lat mających związek z tym przestępstwem. Przeszukując wynajmowane przez nich pomieszczenia gospodarcze, funkcjonariusze zabezpieczyli 14 bel sprasowanego tytoniu bez polskich znaków akcyzy, każda o wadze 200 kilogramów. Dodatkowo stróże prawa zabezpieczyli linię do przetwarzania nielegalnego towaru składającą się z maszyn do jego cięcia i suszenia. W rezultacie kryminalni przechwycili blisko trzy tony kontrabandy, której wstępna wartość uszczuplenia podatku akcyzowego to około dwa miliony złotych.

Zatrzymani to mieszkańcy powiatu kolskiego. Obaj usłyszą zarzuty dotyczące prowadzenia tego nielegalnego procederu. Za wytwarzanie wyrobów akcyzowych bez wymaganego zezwolenia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna, zaś ich posiadanie bez polskich znaków akcyzy zagrożone jest karą do 3 lat.

(KWP w Łodzi / mw)