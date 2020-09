Pożar naczepy na S-3. Policjanci w mundurach strażackich w akcji Data publikacji 29.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Każdy z nich pracuje w innym wydziale. Łączy ich jednak wspólny mianownik – pasja i adrenalina. Dzielnicowy, policjant ruchu drogowego, funkcjonariusz prewencji. Wiedza, zaangażowanie i ogromna charyzma – tacy właśnie są nowosolscy i kożuchowscy policjanci. Potrafią pomagać, a co najważniejsze gotowi w każdej chwili do ratowania ludzkiego życia!

Nowosolska komenda może się pochwalić policjantami, którzy potrafią pomagać i ratować ludzie życie. Sierżant sztabowy Maciej Nowak – policjant ruchu drogowego, młodszy aspirant Adam Wachowski oraz posterunkowy Mateusz Skoneczy - policjant prewencji z Komisariatu Policji w Kożuchowie to ludzie o „dwóch twarzach”. Ich głównym zajęciem, które wykonują na co dzień jest służba w Policji. Jednak im nie wystarcza adrenaliny i nadwyżkę swojej energii poświęcają jako ochotnicy w Straży pożarnej w Nowym Miasteczku. Doświadczenie, skuteczność i profesjonalizm pozwalają na udzielanie pomocy poszkodowanym w zdarzeniach, na które jeżdżą podczas służby w Policji, a w czasie wolnym, podczas akcji strażackich.

W poniedziałek, 28 września br., funkcjonariusze z nowosolskiej komendy i komisariatu w Kożuchowie brali udział w akcji gaśniczej naczepy ciężarowej na drodze S-3 koło Nowej Soli. Pożar był niełatwy do ugaszenia, bo paliły się komponenty do produkcji styropianu. Tumany dymu długo wzbijały się w niebo. Jednak determinacja i doskonałe wyszkolenie pozwoliły na opanowanie sytuacji. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Oprócz Państwowej Straży Pożarnej z Nowej Soli, główną rolę dla nas - funkcjonariuszy - odegrali właśnie policjanci, którzy w czasie wolnym od służby, jako ochotnicy gasili tak potężny żywioł. Jak mówią, służba w Policji i w Ochotniczej Straży Pożarnej dają im ogromną satysfakcję i motywują jeszcze bardziej do dalszego działania na rzecz drugiego człowieka. Tym bardziej jesteśmy dumni, że to właśnie „nasi ludzie” mają takie umiejętności. Dziękujemy!

(KWP w Gorzowie / mw)

