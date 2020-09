Uroczyste ślubowanie 70 nowo przyjętych policjantów Data publikacji 29.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 29 września br. na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, przy ul. Łokietka 205 a, odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. W uroczystościach uczestniczył Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita. Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji inspektor Roman Kuster.

Dzisiaj podczas uroczystego apelu słowa policyjnej roty wypowiedziało 62 funkcjonariuszy, w tym 13 kobiet.

Dzień wcześniej tj. 28.09.br. w siedzibie KWP w Krakowie odbyło się uroczyste ślubowanie 8 nowo przyjętych do służby z tego samego naboru.

Podczas dzisiejszej uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie życzył młodym policjantom powodzenia i satysfakcji w służbie i aby nigdy nie opuszczało ich szczęście policyjne, gdyż służba jaką wybrali jest trudna i wymagająca i „nie zawsze będzie świecić słońce”.

Wojewoda Małopolski również złożył gratulacje policjantom, zwrócił uwagę na etos i honor w pracy policjanta, życzył wytrwałości w tak odpowiedzialnej służbie.

Teraz przed nowo przyjętymi policjantami przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji.

Najwięcej z nich trafi do Krakowa – 18 osób będzie służyć w Komendzie Miejskiej Policji. Również Komenda Wojewódzka Policji zyska 14 nowych funkcjonariuszy.

10 nowych policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu zyska 3 funkcjonariuszy.

Zasilone zostaną także szeregi komend powiatowych. Do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przydzielonych zostanie 6 policjantów. Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach wzmocniona zostanie przez 4 nowych funkcjonariuszy. Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem, Komenda Powiatowa w Wieliczce, Komenda Powiatowa w Olkuszu i Komenda Powiatowa w Bochni zyskają po 3 policjantów. Do Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach trafi 2 funkcjonariuszy a do Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach 1 policjant. Nowo przyjętym policjantom życzymy wielu sukcesów w służbie.

Po ceremonii ślubowania odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń. Wojewoda Małopolski w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Andrzeja Dudy i przy asyście Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wręczył wyróżnionym policjantom medale za długoletnią służbę (3 złote, 25 srebrnych i 10 brązowych). Zostały także przyznane 4 brązowe krzyże zasługi za propagowanie idei krwiodawstwa. Następnie Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała wręczył odznaczenia za zaangażowanie, ciężką pracę, trud i wieloletnią działalność na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów i środowiska policyjnego.

Krzyżem Niepodległości kl. I z gwiazdą wyróżniony został jeden policjant, Krzyżem Niepodległości kl. II odznaczono 4 funkcjonariuszy, a Złotym Krzyżem za zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego – jeden policjant i dwóm policjantom przyznano Srebrny Krzyż za zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego.



22 września br. do służby w małopolskiej Policji zostało przyjętych 70 osób w tym 16 kobiet. To już piąty nabór w tym roku do naszego garnizonu. W poprzednich, które miały miejsce 27.02 oraz 13.07. nasze szeregi zasiliło łącznie 121 osób. Kolejne przyjęcia planujemy na początku listopada oraz w grudniu br.

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi.

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/praca-i-sluzba-w-policj/rekrutacja-do-sluzby/46,Rekrutacja-do-sluzby.html

Zachęcamy do składania podań. Szukamy młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wykształceniem wyższym, którzy chcieliby zostać policjantami.