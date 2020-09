Zlikwidowana grupa przestępcza, fabryka papierosów, krajalnia oraz 2 paczkowalnie Data publikacji 30.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zlikwidowana fabryka, w której można było wyprodukować 2 tys. papierosów na minutę, krajalnia tytoniu, 2 paczkowalnie i magazyn, to efekt współpracy policjantów CBŚP z Poznania i Rzeszowa oraz KWP w Rzeszowie. Podczas działań zabezpieczono blisko 2 mln papierosów i 7 ton tytoniu. Do sprawy zatrzymano 21 osób, którym w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu przedstawiono zarzuty. Zabezpieczony towar oszacowano na blisko 7 mln zł.

Policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu wyjaśniają sposób działania członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej przestępstw karnych i karnoskarbowych.

W minionym tygodniu przeprowadzono skoordynowane działania na terenie województwa wielkopolskiego i śląskiego, w których udział wzięli policjanci z Zarządu w Poznaniu i Rzeszowie CBŚP oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, przy wsparciu Zarządów w Katowicach CBŚP oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Poznania, Gorzowa Wlkp. i Katowic. Wówczas to, zatrzymano 21 osób narodowości polskiej, wietnamskiej oraz chińskiej, które są podejrzane o udział międzynarodowej grupie przestępczej. Zarzuca się im, że na olbrzymią skalę zajmowali się nielegalną produkcją papierosów z podrobionymi znakami towarowymi wiodących marek tytoniowych. Według śledczych dwie z tych osób mogą być odpowiedzialne za zorganizowanie całego procederu.

Uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu przestępnej działalności członków grupy są wstępnie oszacowane na kwotę ponad 6 mln zł.

W wyniku podjętych czynności na terenie woj. śląskiego funkcjonariusze ujawnili i zlikwidowali w pełni profesjonalną fabrykę papierosów. W ogromnej hali znajdowały się maszyny produkujące papierosy oraz automatyczna linia do pakowania gotowych wyrobów. Według danych producenta wydajność tego urządzenia sięga około 2 tysięcy papierosów na minutę. Na miejscu policjanci zabezpieczyli ok. 750 tys. sztuk papierosów, ponad 3 tony krajanki tytoniowej, a także mnóstwo komponentów służących do produkcji papierosów, tj. filtrów, bibuł, owijek, z których można by wyprodukować ponad 30 milionów papierosów.

Jednocześnie w tym samym czasie na terenie woj. wielkopolskiego policjanci weszli do magazynu, gdzie znajdowały się ponad 4 tony tytoniu, w różnej fazie przetwarzania. W kolejnych dwóch miejscach ukryto maszyny służące do pakowania hurtowych ilości dostarczanych tam luzem papierosów. Tym razem policjanci przejęli blisko milion sztuk papierosów. Inny magazyn służył do przechowywania opakowań papierosowych.

W Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dwie osoby są podejrzane o kierowanie tą grupą. Dodatkowo są także podejrzani o produkcję, dystrybucję i posiadanie znacznych ilości wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Decyzją sądu 18 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Obecnie Prokurator Okręgowy w Poznaniu zabezpieczył mienie podejrzanych poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości o wartości 600 tysięcy złotych.

