Areszt dla podejrzanego o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym Data publikacji 30.09.2020 Sąd Rejonowy w Starachowicach zastosował wczoraj środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 23-latka. Mężczyzna podejrzewany jest o spowodowanie wypadku drogowego, którego skutkiem była śmierć 20 – letniego rowerzysty. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.

W nocy 21 września br., na drodze krajowej nr 42, w miejscowości Wielka Wieś, w powiecie starachowickim, doszło do wypadku drogowego, w którym śmierć poniósł 20-letni rowerzysta. Ze wstępnych ustaleń wynikło, że sprawca odjechał z miejsca zdarzenia pojazdem koloru srebrnego. Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich starachowickiej komendy wspólnie z kryminalnymi z KWP w Kielcach po wykonaniu szeregu czynności i ustaleń, zatrzymali 23-letniego mężczyznę. Podejrzany o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym trafił do policyjnej celi. Dodatkowo starachowiccy policjanci zatrzymali dwie inne osoby w wieku 21 i 41 lat, podejrzane o pomaganie sprawcy wypadku w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Wobec nich prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

Wczoraj, 29.09.br., Sąd Rejonowy w Starachowicach zastosował wobec 23-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności. Natomiast za pomaganie sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności, grozi kara nawet do 5 więzienia.

(KWP w Kielcach / mw)