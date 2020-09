Koszalińscy kryminalni zatrzymali grupę osób, które zorganizowały kradzież wartego ponad 1 mln zł ferrari Data publikacji 30.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie zatrzymali dwóch mężczyzn i kobietę, którzy dopuścili się kradzieży wartego ponad 1 milion złotych ferrari. Cała trójka została już tymczasowo aresztowana i usłyszała zarzuty zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

2 sierpnia 2020 roku około godziny 13:00 z terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Mielnie został skradziony pojazd marki Ferrari 488 Spider o wartości ponad 1 miliona złotych. Policja o tym zdarzeniu została powiadomiona tego samego dnia, kilka godzin później, gdy pracownicy Ośrodka zauważyli brak samochodu na posesji. Od tego momentu zaczęły się intensywne czynności operacyjne i ustalenia kryminalnych z koszalińskiej komendy.

Policjanci natychmiast zabezpieczyli wszystkie możliwe monitoringi, które przeglądali, aby ustalić kierunek, w którym złodziej odjechał skradzionym ferrari. Z uwagi na fakt, że pojazd był bardzo charakterystyczny ustalili, że przemieszczał się on w kierunku Trójmiasta a potem Warmii i Mazur. Finalnie, z zapisów kamer wynika, że skradzione ferrari opuściło Polskę. Należy podkreślić, że do poczynionych ustaleń przyczyniła się też aktywna postawa pokrzywdzonego, internautów, świadków oraz mediów, których spostrzeżenia i informacje były niezwłocznie weryfikowane.

Kolejne ustalenia policjantów przyczyniły się do wytypowania osób, które mały związek z kradzieżą wartego ponad 1 milion złotych pojazdu. Już w połowie sierpnia czynności związane z ich zatrzymaniem zostały przeprowadzone równolegle na terenie województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i mazowieckiego. Jednego dnia kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 35 i 29 lat oraz 20-letnią kobietę - mieszkańców województwa mazowieckiego i warmińsko - mazurskiego, którzy wcześniej już byli karani. Z uwagi na ustalenia koszalińskich kryminalnych zatrzymanie jednego z mężczyzn realizowali policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Szczecinie. W pomieszczeniach zajmowanych przez nich jak również w samochodach, którymi się poruszali, policjanci ujawnili narkotyki, gotówkę oraz sprzęt służący do kradzieży pojazdów. Zatrzymane osoby przewieziono do Koszalina.

Prokurator Rejonowy w Koszalinie, po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem procesowym i wykonaniu czynności procesowych z zatrzymanymi osobami, wystąpił do Sądu Rejonowego w Koszalinie z wnioskiem o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. 21 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie środek ten zastosował. W sprawie podejmowane są dalsze czynności zmierzające przede wszystkim do odzyskania skradzionego pojazdu. W czynności te zaangażowane jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

(KWP w Szczecinie / mw)