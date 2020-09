Interweniowali w drodze do służby Data publikacji 30.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Wywiadowczego KMP w Łodzi jeszcze przed rozpoczęciem służby zatrzymali na ul. Kilińskiego nietrzeźwego, agresywnego mężczyznę, który kostką brukową rzucał w kierunku uciekającej matki z synem.

26 września 2020 r. policjanci, jadąc do służby prywatnym samochodem około godziny 19.20 w okolicy skrzyżowania ulic Włókienniczej i Kilińskiego zauważyli kobietę i dwóch mężczyzn, z których jeden szarpał 72-latkę, a drugi próbował ją obronić. Gdy udało im się oswobodzić i zaczęli uciekać, napastnik zaczął rzucać w ich kierunku kostką brukową. Wywiadowcy nie tracąc ani chwili wybiegli z samochodu i obezwładnili sprawcę, który do końca był agresywny, pobudzony i nie reagował na polecenia. W rozmowie z ofiarami napadu policjanci ustalili przebieg zdarzenia. Kobieta oświadczyła, że gdy wraz z 53-letnim synem szli chodnikiem ul. Kilińskiego, w pewnym momencie została uderzona łokciem w twarz przez przechodzącego obok mężczyznę. Gdy zwróciła mu uwagę, ten zareagował agresją najpierw słowną, a później przeszedł do rękoczynów, szarpał ich i popychał. Po chwili udało im się wyrwać i zaczęli uciekać. Wtedy w ich kierunku 31-latek zaczął rzucać kostką brukową, wykrzykując przy tym słowa wulgarne i groźby. Kres tej napaści nastąpił dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjantów. Sprawca w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Badanie wykazało niespełna półtora promila alkoholu w organizmie. Śledczy z I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi szczegółowo wyjaśniają okoliczności i przebieg zdarzenia. Zebrane ustalenia pozwolą na ostateczną ocenę i postawienie adekwatnych zarzutów.

(KWP w Łodzi / kp)