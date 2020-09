Policyjni wodniacy uratowali tonącego mężczyznę Data publikacji 30.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W minioną niedzielę (27.09.2020 r.) policjanci z Komisariatu Wodnego Policji otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który miał wpaść do Wisły. Funkcjonariusze natychmiast zjawili się na miejscu i wydostali tonącego z rzecznego nurtu.

Policjanci z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie 26 września br., po godzinie 7.00 otrzymali zgłoszenie, że w Wiśle, w pobliżu Mostu Kotlarskiego, tonie mężczyzna, który chwilę wcześniej wpadł do rzeki. Aspirant sztabowy Wojciech Zięba oraz starszy aspirant Marcin Bojdo natychmiast wskoczyli do motorówki i popłynęli we wskazane miejsce. Policyjnym wodniakom udało się podjąć mężczyznę na pokład łodzi, gdzie udzielili mu pierwszej pomocy, a następnie przetransportowali go do brzegu rzeki. 31-latek był wychłodzony, wyczerpany a kontakt z nim był w znacznym stopniu utrudniony. Mężczyzna został przekazany załodze pogotowia ratunkowego, które przewiozło go do jednego z krakowskich szpitali.

(KWP w Krakowie / kp)