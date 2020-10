Wykorzystali trudną sytuację 18-latki i zarabiali na jej prostytucji Data publikacji 01.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z katowickiej komendy wojewódzkiej zajmujący się zwalczaniem handlu ludźmi zatrzymali dwóch sutenerów w wieku 32 i 38 lat. Młodszy z nich wykorzystał trudne położenie życiowe 18-latki i zwerbował ją do uprawiania prostytucji, a następnie obaj mężczyźni zarabiali na tym przestępczym procederze traktując kobietę jak „żywy towar”. Obaj usłyszeli zarzut handlu ludźmi. Grozi im do 15 lat więzienia.

Policjanci z Zespołu do Walki z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, prowadzą śledztwo w sprawie handlu ludźmi.

Śledczy pracowali nad sprawą od roku. Kompletowali i weryfikowali kolejne informacje i dowody na przestępcze działanie dwóch mężczyzn ze Śląska. Stróże prawa ustalili, że w 2015 roku 32-latek zwerbował 18-letnią wówczas kobietę do uprawiania prostytucji, wykorzystując jej krytyczne położenie wynikające z trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Nastolatka trafiła na mężczyznę przypadkiem, kiedy poszukiwała pracy. Poprzez znajomych nawiązała kontakt z mężczyzną, który miał ją zatrudnić. Dopiero później kobieta dowiedziała się, że „praca”, którą ma rozpocząć, związana jest z prostytucją. Była wykorzystywana do jej uprawiania w różnych klubach oraz miejscach na terenie Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec i traktowana dosłownie jak „żywy towar”. Po jakimś czasie 32-latek „sprzedał” kobietę 38-latkowi, który czerpał korzyści materialne z uprawiania przez nią prostytucji na terenie Śląska. Cały proceder miał miejsce w latach 2015-2017, a z nielegalnej działalności obaj sprawcy uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Gdy kryminalni wpadli na trop przestępców, ustalili, że młodszy z nich odbywa karę pozbawienia wolności. W maju usłyszał dwa zarzuty o przestępstwa handlu ludźmi. Drugiego z mężczyzn, 38-latka śledczy policjanci zatrzymali we wrześniu. Usłyszał on zarzut handlu ludźmi oraz ułatwiania i czerpania korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji. Wobec podejrzanego na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania go na okres 3 miesięcy. Za handel ludźmi oraz czerpanie korzyści z nierządu, grozi im od 3 do nawet 15 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mk)

