Zwolnij dla bezpieczeństwa pieszych. Policjanci zakończyli jazdę nieodpowiedzialnego kierowcy Data publikacji 01.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, to jeden z priorytetów dla policjantów, szczególnie podczas sezonu jesienno-zimowego. We wtorek funkcjonariusze strzeleckiej drogówki przerwali niebezpieczna jazdę kierowcy samochodu dostawczego, który jadąc drogą krajową numer 22 przekroczył dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Nieodpowiedzialne zachowanie na drodze nagrała kamera w nieoznakowanym radiowozie. Kierowcy zatrzymano prawo jazdy na trzy miesiące.

Coraz trudniejsze warunki na drogach sprawiają, że podróżując powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Szybko zapadający zmrok, zalegające liście i mokra nawierzchnia powodują, że na drodze powinniśmy szczególnie uważać. We wtorek, 29 września br., w Drezdenku doszło do potrącenie na przejściu dla pieszych. W wyniku wypadku ucierpiała 60-letnia kobieta, która z obrażeniami została przewieziona do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

Częstą przyczyną podobnych zdarzeń jest niedostosowania prędkości przez kierowców w obszarze zabudowanym. Dlatego policjanci muszą reagować stanowczo i zdecydowanie. Tak było między innymi w przypadku kierowcy samochodu dostawczego, który w miejscowość Rolewice jechał 110 km/h na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie do tak zwanej „pięćdziesiątki”. Sytuacja miała miejsce przed godziną 20:00. Kierowca nie zwracał uwagi na ograniczenie prędkości oraz na fakt, że w tym miejscu znajduje się przejście dla pieszych. Policyjna kontrola zakończyła się dla kierowcy zatrzymaniem prawa jazdy na trzy miesiące, mandatem w wysokości 500 złotych oraz 10 punktami karnymi.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 12.51 MB)