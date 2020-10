Kolejny areszt za czynną napaść na funkcjonariuszy Data publikacji 01.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu podczas wykonywania czynności służbowych w jednym z mieszkań w Żaganiu zostali zaatakowani przez właściciela tego mieszkania. Decyzją sądu 27-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Nie ma społecznego i prawnego przyzwolenia na zachowanie zagrażające zdrowiu i życiu funkcjonariuszy wykonujących obowiązki służbowe.

Do zdarzenia doszło 23 września br. funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu w ramach pracy operacyjnej ustalili, że w jednym z mieszkań na terenie Żagania ukrywa się poszukiwany 33-letni mężczyzna. Po przybyciu na miejsce potwierdziły się ustalenia policjantów. 33-letni poszukiwany został zatrzymany. W trakcie wykonywania czynności służbowych 27-letni właściciel mieszkania zaczął bardzo dziwnie się zachowywać i w pewnym momencie próbował uciec z lokalu, co zostało uniemożliwione przez kryminalnych. Wówczas mężczyzna zaatakował policjantów, rzucił się na nich z pięściami, jednak po chwili został obezwładniony i zatrzymany. Podczas dalszej pracy w mieszkaniu funkcjonariusze ujawnili w lokalu oraz przy agresywnym mężczyźnie środki odurzające. Wstępne badanie narkotyków wykazało, że była to metamfetamina oraz marihuana. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu.

Poszukiwany 33-latek został zgodnie z nakazem doprowadzony do prokuratury, natomiast 27-latek usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy oraz posiadania środków odurzających. Sąd Rejonowy w Żaganiu na posiedzeniu aresztowym przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował mężczyznę na okres trzech miesięcy.

(KWP w Gorzowie / mw)