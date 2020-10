Ruszyli z kopyta na pomoc choremu Antosiowi Data publikacji 01.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wrocławski policjant sierż. Michał Dardziński wraz z zaprzyjaźnionym właścicielem stajni ruszyli konno nad polskie morze, żeby pomóc 14-miesięcznemu Antosiowi z zaburzeniami hematologicznymi i choremu na zespół TAR. Mają do pokonania trasę 450 km, która zakończy się w Grzybowie. Aktualnie zostało podróżnikom ok. 100 km do zamierzonego celu.

Sierżant Marcin Dardziński, na co dzień pracujący w Komisariacie Kolejowym we Wrocławiu, wraz z zaprzyjaźnionym właścicielem stajni Robertem Karbowniczakiem ruszyli konno ze Smolnej do nadmorskiego Grzybowa. Mają do pokonania 450 km. W tej chwili cały czas są w trasie i przed nimi jeszcze około 100 km do przemierzenia. Najpiękniejszy jest cel ich wyprawy, bo ruszyli z kopyta dla 14-miesięcznego Antosia chorującego na zespół TAR oraz mającemu zaburzenia hematologiczne.

Obie rączki małego Antosia w życiu płodowym nie rozwinęły się w prawidłowy sposób, tzn. jego kości strzałkowe nie zostały wykształcone. Pojawiła się szansa, by mały chłopiec miał normalnie wyglądające rączki jak jego rówieśnicy, lecz musi zostać poddany bardzo ryzykownej i kosztownej operacji wykonanej przez amerykańskiego specjalistę. Oprócz operacji chłopca czeka bardzo mozolna i długa rehabilitacja, która wiąże się też z ogromnymi wydatkami. Z myślą o Antosiu dzielny policjant wraz z kolegą postanowili wyruszyć konno nad Bałtyk, by zebrać potrzebne środki finansowe na ten szczytny cel.

Swoją wyprawę rozpoczęli tydzień temu i aktualnie do celu zostało im ok. 100 km. Podróż zakończą w nadmorskim Grzybowie. Całą swoją akcję dokumentują na fotografiach. Gratulujemy wartościowej inicjatywy i trzymamy kciuki za dotarcie do celu. Cieszymy się, że tacy ludzie jak sierż. Marcin Dardziński zasilają szeregi dolnośląskiej policji.

