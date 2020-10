Ponad 16 kg narkotyków oraz poszukiwany dwoma listami gończymi w rękach bełchatowskiej Policji Data publikacji 01.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Dobrze zorganizowana akcja bełchatowskiej policji doprowadziła do przejęcia ponad 16 kilogramów marihuany oraz 22 gramów haszyszu. Kryminalni zatrzymali również 56-letniego właściciela narkotykowego biznesu. Podejrzany to osoba poszukiwana dwoma listami gończymi do odbycia kary pozbawienia wolności. Policjanci namierzyli go na terenie wynajętej posesji w województwie mazowieckim, gdzie mężczyzna ukrywając się przed wymiarem sprawiedliwości zajmował się narkotykowym procederem.Teraz najbliższy czas spędzi za kratami.

Bełchatowscy kryminalni prowadząc działania skierowane przeciwko przestępczości narkotykowej wzięli pod "swoją lupę" 56-letniego bełchatowianina. Mężczyzna miał już wcześniejsze konflikty z prawem. Był również poszukiwany dwoma listami gończymi do odbycia kary pozbawienia wolności. Poszukiwany nie przebywał w miejscu zamieszkania, ani na terenie powiatu bełchatowskiego, dlatego jego zatrzymanie wymagało wielu policyjnych czynności. Kryminalni ustalili, że 56-latek związany jest również z procederem narkotykowym. Dobre rozpoznanie środowiska przestępczego, analiza wielu wątków i spraw, doprowadziły funkcjonariuszy na właściwy trop. Okazało się, że podejrzewany może przebywać w wynajętej posesji na terenie województwa mazowieckiego.

Akcję zatrzymania podejrzewanego kryminalni zorganizowali w nocy z 28 na 29 września 2020 roku. Rankiem stróże prawa znaleźli się przy wytypowanej posesji. Szybko okazało się, że ich ustalenia są "strzałem w dziesiątkę". Po dynamicznym wejściu do budynku, kryminalni zatrzymali poszukiwanego przez wymiar sprawiedliwości i podejrzewanego o przestępstwa narkotykowe. Zabezpieczyli również narkotyki: ponad 16 kilogramów marihuany oraz ponad 22 gramy haszyszu. W wyniku przeszukania miejsca zamieszkania podejrzewanego kryminalni zabezpieczyli również przedmioty służące do wytwarzania środków odurzających. Były to kamery leśne – fotopułapki, filtry węglowe, 11 sztuk suszarek do roślin, środki chemiczne do pielęgnacji konopi. Zatrzymany usłyszał już zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz posiadania przyrządów służących do nielegalnego ich wytwarzania. Grozi mu teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd zdecydował już o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres 3 miesięcy. Najbliższy czas 56-latek spędzi za kratami odbywając karę pozbawienia wolności w sprawach, do których był poszukiwany listami gończymi.

