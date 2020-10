Próbował oszukać seniorkę tzw. metodą na policjanta Data publikacji 01.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka dni temu skierniewiccy policjanci z pomocą jednej z placówek bankowych zapobiegli oszustwu metodą "na policjanta". Zatrzymanie oszusta skutecznie przeszkodziło mu w skrzywdzeniu jednej z mieszkanek powiatu skierniewickiego. Mężczyzna po usłyszeniu zarzutów, został tymczasowo aresztowany.

28 września 2020 roku około godz. 16:00 skierniewicka Policja otrzymała od pracownika jednej z placówek bankowych w centrum miasta informację związaną z podejrzeniem próby oszustwa klientki banku. Podejrzenie pracownic zamykających już bank wzbudziło nerwowe zachowanie seniorki, która w ostatniej chwili chciała wypłacić z lokaty swoje oszczędności. Wykazując się czujnością, pracownicy poprosili 76-letnią klientkę, aby poczekała i powiadomili organy ścigania.

Kilka minut później, policjanci z wydziału kryminalnego i z ogniwa wywiadowczego wydziału prewencji byli już na miejscu. Ich uwagę zwrócił młody mężczyzna, oczekujący pod placówką banku, który nerwowo zerkał na wejście i zaczepił nieznaną mu osobę. Policjanci wylegitymowali go, a po kolejnych ustaleniach, zatrzymali 18-letniego mężczyznę pochodzącego z jednej z miejscowości w województwie łódzkim. 29 września 2020 roku usłyszał on zarzuty oszustwa. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że do 76-letniej skierniewiczanki zadzwonił mężczyzna, podając się za policjanta z Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach i poinformował, że gotówka zgromadzona w banku jest zagrożona działaniami oszustów będącymi w zmowie z pracownikami banku. Następnie polecił jej wyciągnąć pieniądze z konta, aby wpłacić je na policyjną „bezpieczną” lokatę. Swoją wiarygodność budował zapewnieniami o tym, że jest policjantem, podaniem nazwy komendy i numeru służbowego, a nawet prosił, aby z telefonu stacjonarnego zadzwonić na nr 997 i potwierdzić, że jest policjantem.

1 października 2020 roku, decyzją sądu 18-latek został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Policjanci cały czas apelują: nie daj się oszukać! Żaden policjant nie informuje o szczegółach prowadzonego rozpracowania, nie kontaktuje się w tak poważnych sprawach telefonicznie, ani nie przyjmuje żadnych wpłat niepopartych dokumentami. Jeśli otrzymałeś podobny telefon, jak najszybciej skontaktuj się z policją dzwoniąc pod numer alarmowy 112!

(KWP w Łodzi / mw)