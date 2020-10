Policyjne ślubowaniem okiem Opolskiego Rekruta Data publikacji 01.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W kolejnym odcinku Opolskiego Rekruta przyjrzeliśmy się emocjom jakie towarzyszom młodym policjantom w trakcie ich ślubowania. Często dla nich to zwieńczenie starań, przełomowy moment i podniosła chwila w jednym. Zobaczcie, co o tym doświadczeniu mówią sami zainteresowani.

Policyjne ślubowanie to dla każdego wstępującego do Policji młodego funkcjonariusza ważny moment. Od tej chwili staje się policjantem i otrzymuje swoją legitymację służbową i policyjną odznakę z numerem służbowym.

Musimy pamiętać, że służba to nie praca. Nosząc mundur, musimy być świadomi, że obowiązują nas pewne normy i wartości. Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy. To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata oraz sprawdzenie poprawności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. W nasze szeregi bierzemy najlepszych.

Podanie o przyjęcie do służby można całodobowo złożyć u dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Opolu i dyżurnych komend powiatowych Policji w całym województwie.

Dokumenty można również składać w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Opolu przy ul. Powolnego 3, pokój numer 5:

w poniedziałki - godz. 8.00-16.00

wtorki i czwartki - w godz. 9.00-14.00

oraz w komendach powiatowych Policji województwa opolskiego w komórkach kadrowych codziennie w godzinach urzędowania.

Kontakt pod nr telefonu 47 861 21 50, 47 861 21 51 lub 47 861 21 58

(KWP w Opolu / kp)