Czy wiesz, że? Data publikacji 02.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Czy wiesz, że przy zatrzymaniu i doprowadzeniu osoby do komendy, policjanta obowiązuje prawem określony algorytm działania?

Zgodnie z przepisami policjant po doprowadzeniu osoby zatrzymanej do jednostki organizacyjnej Policji:

informuje osobę zatrzymaną o przysługujących jej prawach i wręcza jej odpowiednie pouczenie o uprawnieniach osoby zatrzymanej; wysłuchuje osobę zatrzymaną na okoliczność zatrzymania; sporządza protokół zatrzymania osoby; doręcza osobie zatrzymanej kopię protokołu zatrzymania za potwierdzeniem odbioru; podejmuje czynności mające na celu realizację praw, o których mowa w pkt 1, jeżeli osoba zatrzymana tego zażądała; zawiadamia o zatrzymaniu miejscowo właściwego prokuratora; zawiadamia o zatrzymaniu dowódcę jednostki wojskowej w razie powzięcia wiadomości, że osoba zatrzymana jest żołnierzem.

Uwaga: Jeżeli osoba zatrzymana nie chce na przykład kontaktu z adwokatem albo nie chce powiadomić osoby bliskiej o zatrzymaniu, wówczas prawo takie nie będzie zrealizowane.

Ważne: Przebieg tych oraz innych czynności opisany został w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów. Zdarza się, że osoby składają skargę na działania policjantów ponieważ w ich subiektywnym odczuciu czynność policyjna została wykonana niezgodnie z prawem, dlatego warto jest zapoznać się z tym przepisem.

Ważne: Jeżeli policjant podejmuje się wobec Ciebie czynności legitymowania, to faktycznie wiąże się to z chwilowym zatrzymaniem rozumianym jako brak możliwości opuszczenia miejsca, w którym czynność ta jest dokonywana. Nie jest to jednak zatrzymanie opisane w procedurach karnych i nie przysługują Ci uprawnienia osoby zatrzymanej i doprowadzonej do komendy.

Uwaga: Jeżeli uważasz, że czynność policjanta była bezprawna lub naruszająca na przykład Twoją godność, to możesz złożyć skargę na policjanta lub złożyć zażalenie do prokuratury na tę czynność.