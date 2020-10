Psy do zadań specjalnych w w akcji Data publikacji 02.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Niespełna miesiąc po zdaniu pierwszego egzaminu psy policyjne szkolone metodą mantrailingu mogły sprawdzić swoje umiejętności podczas akcji poszukiwawczej prowadzonej na terenie woj. lubelskiego. Zaginionym był 86-letni mieszkaniec miejscowości Świdnik. Mężczyzna cały i zdrowy został odnaleziony.

Zaginiony starszy mężczyzna wyszedł z mieszkania odebrać listy ze skrzynki pocztowej i już nie powrócił do domu. Świdniccy policjanci rozpoczęli akcję poszukiwawczą, do której włączyli się przewodnicy psów mantrailingowych wspierani przez Wydział Poszukiwań KGP.

Po dotarciu na miejsce przewodnicy psów służbowych wraz z instruktorem od mantrailingu wzięli udział w odprawie z miejscowymi policjantami, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia. Następnie w mieszkaniu osoby zaginionej dokonano zabezpieczenia zapachu celem podania psu do nawęszenia. Pies Mat, którego przewodnikiem jest aspirant sztabowy Chim Krystian, rozpoczął pracę w rejonie przystanku autobusowego, aby potwierdzić lub wykluczyć obecność zaginionego w tym miejscu. Pies podjął zapach i wyraźnie wskazał, że starszy mężczyzna na pewno był obecny na przystanku PKS i nie oddaliła się od niego pieszo w żadnym kierunku.

Wskazanie czworonoga potwierdziło się na nagraniu monitoringu autobusu, do którego wsiadł zaginiony. Informacje te pozwoliły zawęzić obszar działań policyjnych. Szczęśliwy finał poszukiwań miał miejsce kilka minut przed północą, starszy mężczyzna został odnaleziony przez patrol policji.

Udział przewodników psów mantrailingowych w akcji policyjnej był nie tylko wsparciem dla kolegów z jednostki terenowej, ale również pierwszym sprawdzianem przydatności tej kategorii psów w Policji. Obsługa tego zdarzenia odbyła się w ramach zbierania doświadczenia przez przewodników psów tropiących metodą mantrailingu.

Aktualnie przewodnicy psów mantrailingowych realizują ostatni III etap szkolenia – jest to tzw. okres rocznego przygotowania psa do służby. W tym okresie pies wprowadzany jest w codzienne wydarzenia w służbie. Pies z przewodnikiem, pod nadzorem instruktora z Zakładu Kynologii Policyjnej CSP, może być kierowany do czynności związanych z poszukiwaniem osób zaginionych w terenie zurbanizowanym. Etap ten wieńczy egzamin. Zdanie egzaminu kończy szkolenie, a pies może być w pełni używany do służby.

(CSP w Legionowie / kp)